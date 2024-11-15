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Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" превысит 45 миллиардов рублей

Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" превысит 45 миллиардов рублей - 15.11.2024, ПРАЙМ

Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" превысит 45 миллиардов рублей

Инвестиционная программа российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" на 2025 год превысит 45 миллиардов рублей, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:19+0300

2024-11-15T09:19+0300

2024-11-15T09:19+0300

экономика

россия

автоваз

инвестпрограмма

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Инвестиционная программа российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" на 2025 год превысит 45 миллиардов рублей, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам заседания совета директоров компании. "В рамках заседания совета директоров была одобрена инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год – согласно плану, она превысит 45 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В секретариате отметили, что основной объем этих средств пойдет на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам, силовым агрегатам, а также на развитие мощностей. "Сегодня у "АвтоВАЗа" около 1650 поставщиков, более 80% из которых - российские компании. Средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 4500 баллов, это максимальный показатель в отрасли", - подчеркнули в секретариате.

https://1prime.ru/20241115/lada-852833146.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз, инвестпрограмма