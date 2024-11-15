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В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая будет необходима в 2025 году для выхода на пенсию, составит 30 единиц, поднявшись на... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T08:16+0300

2024-11-15T08:16+0300

2024-11-15T08:16+0300

пенсии

совет федерации

ипк

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая будет необходима в 2025 году для выхода на пенсию, составит 30 единиц, поднявшись на 1,8 единицы в сравнении с текущим годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — пояснила собеседница агентства. По ее словам. максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет десять единиц. Она добавила, что этот коэффициент начисляются за каждый год работы или иной деятельности - например, уход за детьми. Коэффициенты поступают на лицевой счёт каждого гражданина, за которого работодатели уплачивают взносы в Социальный фонд. "Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и "белой" зарплате", — сказала сенатор.По данным Росстата, в России средняя номинальная зарплата в середине лета текущего года составила 85 017 рублей до вычета НДФЛ. Она, например, позволяет получить в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК со следующего года составит 142,76 рубля.

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пенсии, совет федерации, ипк