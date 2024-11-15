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В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая будет необходима в 2025 году для выхода на пенсию, составит 30 единиц, поднявшись на... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T08:16+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая будет необходима в 2025 году для выхода на пенсию, составит 30 единиц, поднявшись на 1,8 единицы в сравнении с текущим годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — пояснила собеседница агентства. По ее словам. максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет десять единиц. Она добавила, что этот коэффициент начисляются за каждый год работы или иной деятельности - например, уход за детьми. Коэффициенты поступают на лицевой счёт каждого гражданина, за которого работодатели уплачивают взносы в Социальный фонд. "Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и "белой" зарплате", — сказала сенатор.По данным Росстата, в России средняя номинальная зарплата в середине лета текущего года составила 85 017 рублей до вычета НДФЛ. Она, например, позволяет получить в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК со следующего года составит 142,76 рубля.
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пенсии, совет федерации, ипк
Пенсии, Совет Федерации, ИПК
08:16 15.11.2024
 
В Совфеде назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма ИПК в 2025 году для выхода на пенсию составит 30 единиц

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которая будет необходима в 2025 году для выхода на пенсию, составит 30 единиц, поднявшись на 1,8 единицы в сравнении с текущим годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — пояснила собеседница агентства.
По ее словам. максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет десять единиц. Она добавила, что этот коэффициент начисляются за каждый год работы или иной деятельности - например, уход за детьми. Коэффициенты поступают на лицевой счёт каждого гражданина, за которого работодатели уплачивают взносы в Социальный фонд.
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"Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и "белой" зарплате", — сказала сенатор.
По данным Росстата, в России средняя номинальная зарплата в середине лета текущего года составила 85 017 рублей до вычета НДФЛ. Она, например, позволяет получить в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК со следующего года составит 142,76 рубля.
 
ПенсииСовет ФедерацииИПК
 
 
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