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Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции - 15.11.2024, ПРАЙМ
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции
Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:48+0300
2024-11-15T13:48+0300
2024-11-15T13:50+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится в материале издания Washington Post."Заявления Габбард об Украине подчеркивают то, что критики называют дружественной Москве точкой зрения", - сказано в публикации.В издании отметили, что Габбард неоднократно осуждала политику США в отношении Украины, включая предоставление военной помощи. Габбард также оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец" за якобы "участие в информационных спецоперациях России против Украины".Новому Конгрессу предстоит заслушать кандидатов на должности в администрации и утвердить их. Ожидается, что процедура утверждения пройдет быстро, так как республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах парламента.
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сша, украина
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции
WP: в США позицию кандидата на пост главы разведки Габбард сочли пророссийской
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится
в материале издания Washington Post.
"Заявления Габбард об Украине подчеркивают то, что критики называют дружественной Москве точкой зрения", - сказано в публикации.
В издании отметили, что Габбард неоднократно осуждала политику США в отношении Украины, включая предоставление военной помощи. Габбард также оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец" за якобы "участие в информационных спецоперациях России против Украины".
Новому Конгрессу предстоит заслушать кандидатов на должности в администрации и утвердить их. Ожидается, что процедура утверждения пройдет быстро, так как республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах парламента.
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