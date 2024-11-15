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Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции - 15.11.2024, ПРАЙМ
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции
Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:48+0300
2024-11-15T13:50+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится в материале издания Washington Post."Заявления Габбард об Украине подчеркивают то, что критики называют дружественной Москве точкой зрения", - сказано в публикации.В издании отметили, что Габбард неоднократно осуждала политику США в отношении Украины, включая предоставление военной помощи. Габбард также оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец" за якобы "участие в информационных спецоперациях России против Украины".Новому Конгрессу предстоит заслушать кандидатов на должности в администрации и утвердить их. Ожидается, что процедура утверждения пройдет быстро, так как республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах парламента.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
13:48 15.11.2024 (обновлено: 13:50 15.11.2024)
 
Кандидата на пост главы разведки США обвинили в пророссийской позиции

WP: в США позицию кандидата на пост главы разведки Габбард сочли пророссийской

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Tulsi GabbardАмериканский политик Тулси Габбард
Американский политик Тулси Габбард - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Tulsi Gabbard
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Позиция кандидата на пост главы национальной разведки США Тули Габбард по Украине внушает опасения законодателям, ее называют "дружественной Москве", говорится в материале издания Washington Post.
"Заявления Габбард об Украине подчеркивают то, что критики называют дружественной Москве точкой зрения", - сказано в публикации.
В издании отметили, что Габбард неоднократно осуждала политику США в отношении Украины, включая предоставление военной помощи. Габбард также оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец" за якобы "участие в информационных спецоперациях России против Украины".
Новому Конгрессу предстоит заслушать кандидатов на должности в администрации и утвердить их. Ожидается, что процедура утверждения пройдет быстро, так как республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах парламента.
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ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
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