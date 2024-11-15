Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/kazakhstan-852838468.html
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду
Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:10+0300
2024-11-15T11:10+0300
экономика
казахстан
qr-код
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 15 ноя – ПРАЙМ. Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить затраты, а гражданам проводить оплату через терминал любого банка страны, сообщила пресс-служба Нацбанка (Центробанк) республики. "Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении. Там поясняется, что внедрение такого решения предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любой кредитной организации страны. Уточняется также, что пилот был запущен с участием двух казахстанских банков.
https://1prime.ru/20241114/banki-852811428.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, qr-код
Экономика, КАЗАХСТАН, QR-код
11:10 15.11.2024
 
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду

Нацбанк: пилот по единому платежному QR-коду запустили в Казахстане

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 15 ноя – ПРАЙМ. Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить затраты, а гражданам проводить оплату через терминал любого банка страны, сообщила пресс-служба Нацбанка (Центробанк) республики.
"Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.
Там поясняется, что внедрение такого решения предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любой кредитной организации страны.
Уточняется также, что пилот был запущен с участием двух казахстанских банков.
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
РБК: Казахстан ужесточил условия платежей для российских компаний
Вчера, 09:39
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНQR-код
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала