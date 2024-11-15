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В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду
Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:10+0300
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АЛМА-АТА, 15 ноя – ПРАЙМ. Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить затраты, а гражданам проводить оплату через терминал любого банка страны, сообщила пресс-служба Нацбанка (Центробанк) республики. "Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении. Там поясняется, что внедрение такого решения предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любой кредитной организации страны. Уточняется также, что пилот был запущен с участием двух казахстанских банков.
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Экономика, КАЗАХСТАН, QR-код
В Казахстане запустили пилот по единому платежному QR-коду
Нацбанк: пилот по единому платежному QR-коду запустили в Казахстане
АЛМА-АТА, 15 ноя – ПРАЙМ. Пилотный проект по единому платежному QR-коду запущен в Казахстане, масштабное внедрение решения запланировано на 2025 год, оно позволит бизнесу сократить затраты, а гражданам проводить оплату через терминал любого банка страны, сообщила пресс-служба Нацбанка (Центробанк) республики.
"Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.
Там поясняется, что внедрение такого решения предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любой кредитной организации страны.
Уточняется также, что пилот был запущен с участием двух казахстанских банков.
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