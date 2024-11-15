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"Превращается в роскошь". На Украине взлетели цены на один продукт
"Превращается в роскошь". На Украине взлетели цены на один продукт - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Превращается в роскошь". На Украине взлетели цены на один продукт
Хлеб на Украине превращается в роскошь из-за стремительного роста цен на сырье, электроэнергию и логистику, сообщил депутат Верховной рады Юрий Бойко. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:15+0300
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2024-11-15T13:15+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Хлеб на Украине превращается в роскошь из-за стремительного роста цен на сырье, электроэнергию и логистику, сообщил депутат Верховной рады Юрий Бойко. "Ситуация с ценами на хлеб обостряется: в октябре хлеб в Украине подорожал на 5-10%, а в ноябре ожидается рост еще на 10-15%. Хлебопеки предупреждают, что без этого повышения они будут вынуждены сократить отгрузки продукции", - написал Бойко в своем Telegram-канале, Он отметил, что с начала года затраты пекарей на муку, газ, электроэнергию и логистику неуклонно растут, что вынуждает их повышать цену на хлеб. По его словам, без стабилизации цен на хлеб не избежать роста социальной напряженности. "Хлеб должен быть доступным продуктом, а не роскошью", - подчеркнул Бойко. По его мнению, в этой связи кабмин должен проработать с аграриями доступные объемы продовольственной пшеницы для внутреннего рынка и наладить логистику, чтобы уменьшить затраты, которые в итоге ложатся на плечи потребителей. Согласно данным украинской статслужбы, инфляция в стране разгоняется последние шесть месяцев: в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги составил 9,7%. При этом цены на продукты питания выросли на 10,8%, из них самый серьезный рост у овощей - на 62,1% год к году, сливочного масла - на 27,3% и хлеба - на 14,4%.
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Экономика, УКРАИНА, продовольствие
"Превращается в роскошь". На Украине взлетели цены на один продукт
Бойко: хлеб на Украине превращается в роскошь из-за стремительного роста цен
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Хлеб на Украине превращается в роскошь из-за стремительного роста цен на сырье, электроэнергию и логистику, сообщил депутат Верховной рады Юрий Бойко.
"Ситуация с ценами на хлеб обостряется: в октябре хлеб в Украине подорожал на 5-10%, а в ноябре ожидается рост еще на 10-15%. Хлебопеки предупреждают, что без этого повышения они будут вынуждены сократить отгрузки продукции", - написал Бойко в своем Telegram-канале,
Он отметил, что с начала года затраты пекарей на муку, газ, электроэнергию и логистику неуклонно растут, что вынуждает их повышать цену на хлеб. По его словам, без стабилизации цен на хлеб не избежать роста социальной напряженности.
"Хлеб должен быть доступным продуктом, а не роскошью", - подчеркнул Бойко.
По его мнению, в этой связи кабмин должен проработать с аграриями доступные объемы продовольственной пшеницы для внутреннего рынка и наладить логистику, чтобы уменьшить затраты, которые в итоге ложатся на плечи потребителей.
Согласно данным украинской статслужбы, инфляция в стране разгоняется последние шесть месяцев: в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги составил 9,7%. При этом цены на продукты питания выросли на 10,8%, из них самый серьезный рост у овощей - на 62,1% год к году, сливочного масла - на 27,3% и хлеба - на 14,4%.
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