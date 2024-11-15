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В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов

В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов - 15.11.2024, ПРАЙМ

В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов

Сотрудники американского Пентагона пришли в шок из-за "потрясающего" военного арсенала йеменских хуситов. Об этом рассказал главный закупщик американского... | 15.11.2024, ПРАЙМ

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сша

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники американского Пентагона пришли в шок из-за "потрясающего" военного арсенала йеменских хуситов. Об этом рассказал главный закупщик американского Минобороны Билл ЛаПланте, его словам приводит портал Axios.Отмечается, что арсенал хуситов регулярно пополняется новыми инновационными ракетами. "Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован", — поразился ЛаПланте.Кроме того, портал пишет, что особенно в Вашингтоне ужасаются использованием хуситами противокорабельных ракет, которые обладают внушительными техническими характеристиками. Эксперты подчеркивают, что это оружие могло попасть в Йемен только из Ирана.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции

https://1prime.ru/20241114/strategiya-852822332.html

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сша, йемен, хуситы, пентагон