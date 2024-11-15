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Politico выяснила, за что Киев будет винить Трампа - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Politico выяснила, за что Киев будет винить Трампа
Politico выяснила, за что Киев будет винить Трампа - 15.11.2024, ПРАЙМ
Politico выяснила, за что Киев будет винить Трампа
Украина обвинит Дональда Трампа в невыполненных обещаниях и потере Донбасса и Крыма, если его предложение по урегулированию конфликта будет принято, сообщает... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:26+0300
2024-11-15T13:26+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украина обвинит Дональда Трампа в невыполненных обещаниях и потере Донбасса и Крыма, если его предложение по урегулированию конфликта будет принято, сообщает Politico."Если ему (Трампу - ред.) удастся, европейские лидеры и американские агрессивно настроенные политики получат алиби... Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его за нарушенные обещания, за потерю Донбасса и... Крыма, потому что это потребуется для заключения сделки. Это и согласие в том, что Украина не будет вступать в НАТО", - сказано в публикации.Авторы статьи заявляют, что такое урегулирование подорвет доверие к Западу, но отмечают, что в Киеве понимают отсутствие альтернативы данному варианту.Летом президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию, включая прекращение огня и проведение переговоров после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций против России. Украинская сторона предложения отклонила.
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852839828.html
украина
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украина, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
13:26 15.11.2024
 
Politico выяснила, за что Киев будет винить Трампа

Politico: Киев собирается винить Трампа за потерю Донбасса и Крыма

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украина обвинит Дональда Трампа в невыполненных обещаниях и потере Донбасса и Крыма, если его предложение по урегулированию конфликта будет принято, сообщает Politico.
"Если ему (Трампу - ред.) удастся, европейские лидеры и американские агрессивно настроенные политики получат алиби... Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его за нарушенные обещания, за потерю Донбасса и... Крыма, потому что это потребуется для заключения сделки. Это и согласие в том, что Украина не будет вступать в НАТО", - сказано в публикации.
Авторы статьи заявляют, что такое урегулирование подорвет доверие к Западу, но отмечают, что в Киеве понимают отсутствие альтернативы данному варианту.
Летом президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию, включая прекращение огня и проведение переговоров после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций против России. Украинская сторона предложения отклонила.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Придется уступить". Зеленского предупредили о неизбежном решении Трампа
11:52
 
ПолитикаУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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