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МЭР расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний - 15.11.2024, ПРАЙМ
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МЭР расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний
МЭР расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний - 15.11.2024, ПРАЙМ
МЭР расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний
Минэкономразвития РФ расширяет региональные меры поддержки малых технологических компаний, сообщает министерство. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:40+0300
2024-11-15T17:40+0300
экономика
россия
мэр
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ расширяет региональные меры поддержки малых технологических компаний, сообщает министерство. "Малые технологические компании (МТК) должны стать одним из ключевых элементов достижения национальной цели "Технологическое лидерство", обозначенной президентом. Для этого, помимо существующей федеральной поддержки, Минэкономразвития России разработаны преференции для МТК на региональном уровне", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2025 года вступает в силу право регионов устанавливать в отношении МТК пониженную ставку налога на прибыль, часть от которого поступает в бюджеты регионов. Также со следующего года для организаций при осуществлении ими венчурных и (или) прямых инвестиций в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность посредством участия в договорах инвестиционного товарищества будет предоставляться право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Как отметил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, сегодня в реестре МТК порядка 4 тысяч компаний. К 2030 году их число должно увеличиться до 11 тысяч. При этом правительством утвержден перечень мер поддержки для корректировки под МТК (всего 22 меры), 15 из которых уже заработали. Это и грантовые программы, и промипотека, акселерация и аккредитация ИТ-компаний, ускоренная регистрация патентов и другие. Далее меры для МТК будут донастраиваться для оказания таргетной поддержки. "Региональная часть налога на прибыль будет составлять 18%. Именно эту долю регион может снизить или обнулить для МТК. В настоящее время уже два субъекта РФ ввели пониженную ставку налога на прибыль для МТК (Калужская область, Еврейская автономная область), еще два субъекта (Санкт-Петербург, Херсонская область) - в процессе согласования льготы", - приводятся в сообщении слова Колесникова.
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россия, мэр
Экономика, РОССИЯ, МЭР
17:40 15.11.2024
 
МЭР расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний

МЭР России расширит региональные меры поддержки малых технологических компаний

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ расширяет региональные меры поддержки малых технологических компаний, сообщает министерство.
"Малые технологические компании (МТК) должны стать одним из ключевых элементов достижения национальной цели "Технологическое лидерство", обозначенной президентом. Для этого, помимо существующей федеральной поддержки, Минэкономразвития России разработаны преференции для МТК на региональном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2025 года вступает в силу право регионов устанавливать в отношении МТК пониженную ставку налога на прибыль, часть от которого поступает в бюджеты регионов. Также со следующего года для организаций при осуществлении ими венчурных и (или) прямых инвестиций в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность посредством участия в договорах инвестиционного товарищества будет предоставляться право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ).
Как отметил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, сегодня в реестре МТК порядка 4 тысяч компаний. К 2030 году их число должно увеличиться до 11 тысяч. При этом правительством утвержден перечень мер поддержки для корректировки под МТК (всего 22 меры), 15 из которых уже заработали. Это и грантовые программы, и промипотека, акселерация и аккредитация ИТ-компаний, ускоренная регистрация патентов и другие. Далее меры для МТК будут донастраиваться для оказания таргетной поддержки.
"Региональная часть налога на прибыль будет составлять 18%. Именно эту долю регион может снизить или обнулить для МТК. В настоящее время уже два субъекта РФ ввели пониженную ставку налога на прибыль для МТК (Калужская область, Еврейская автономная область), еще два субъекта (Санкт-Петербург, Херсонская область) - в процессе согласования льготы", - приводятся в сообщении слова Колесникова.
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