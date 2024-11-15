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ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам

ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам - 15.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам

Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T20:45+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", - говорится в сообщении. Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.

https://1prime.ru/20241107/kredit-852662353.html

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кредитные карты, пск