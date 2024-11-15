https://1prime.ru/20241115/kredity-852858161.html
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T20:45+0300
2024-11-15T20:45+0300
2024-11-15T20:46+0300
экономика
кредитные карты
пск
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75842/46/758424630_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_77c8c880513a749c0fe1d0f1a53209b1.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", - говорится в сообщении. Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.
https://1prime.ru/20241107/kredit-852662353.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75842/46/758424630_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b5ee69d82d186bc86be44d1d1d8a78f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кредитные карты, пск
Экономика, кредитные карты, ПСК
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
ЦБ РФ отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 г
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор.
"Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", - говорится в сообщении.
Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам
Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.