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ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам - 15.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T20:45+0300
2024-11-15T20:46+0300
экономика
кредитные карты
пск
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", - говорится в сообщении. Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.
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кредитные карты, пск
Экономика, кредитные карты, ПСК
20:45 15.11.2024 (обновлено: 20:46 15.11.2024)
 
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам

ЦБ РФ отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 г

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор.
"Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", - говорится в сообщении.
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Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.
 
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