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Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области
Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области - 15.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области
Правительство России выделит миллиард рублей на компенсацию платы за аренду жилья жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:58+0300
2024-11-15T14:58+0300
2024-11-15T14:58+0300
россия
правительство
компенсация
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделит миллиард рублей на компенсацию платы за аренду жилья жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. На заседании правительства в пятницу премьер заявил, что кабмин направит Курской области дополнительно почти 4 миллиарда рублей для жителей, утративших имущество из-за обстрелов. "Еще свыше одного миллиарда (рублей) пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье", - сообщил Мишустин.
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россия, правительство, компенсация
РОССИЯ, правительство, компенсация
Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области
Мишустин: кабмин выделит млрд руб на компенсацию аренды жителям Курской области
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделит миллиард рублей на компенсацию платы за аренду жилья жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
На заседании правительства в пятницу премьер заявил, что кабмин направит Курской области дополнительно почти 4 миллиарда рублей для жителей, утративших имущество из-за обстрелов.
"Еще свыше одного миллиарда (рублей) пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье", - сообщил Мишустин.