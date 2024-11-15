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Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области

Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области - 15.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит миллиард рублей на компенсацию жителям Курской области

Правительство России выделит миллиард рублей на компенсацию платы за аренду жилья жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:58+0300

2024-11-15T14:58+0300

2024-11-15T14:58+0300

россия

правительство

компенсация

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделит миллиард рублей на компенсацию платы за аренду жилья жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. На заседании правительства в пятницу премьер заявил, что кабмин направит Курской области дополнительно почти 4 миллиарда рублей для жителей, утративших имущество из-за обстрелов. "Еще свыше одного миллиарда (рублей) пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье", - сообщил Мишустин.

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россия, правительство, компенсация