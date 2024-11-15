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"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada - 15.11.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести 500 тысяч автомобилей Lada, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:17+0300

2024-11-15T09:17+0300

2024-11-15T09:17+0300

автоваз

lada

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести 500 тысяч автомобилей Lada, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Несмотря на продолжающееся внешнее санкционное давление, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит 500 тысяч Lada", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. В сообщении отмечается, что производственный объем является очередным максимальным показателем для российского бренда за последние 10 лет.

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автоваз, lada