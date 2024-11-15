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"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada - 15.11.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada - 15.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести 500 тысяч автомобилей Lada, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:17+0300
2024-11-15T09:17+0300
автоваз
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести 500 тысяч автомобилей Lada, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Несмотря на продолжающееся внешнее санкционное давление, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит 500 тысяч Lada", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. В сообщении отмечается, что производственный объем является очередным максимальным показателем для российского бренда за последние 10 лет.
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автоваз, lada
АвтоВАЗ, Lada
09:17 15.11.2024
 
"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" по итогам 2024 года выпустит 500 тысяч автомобилей Lada

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года планирует произвести 500 тысяч автомобилей Lada, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Несмотря на продолжающееся внешнее санкционное давление, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит 500 тысяч Lada", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.
В сообщении отмечается, что производственный объем является очередным максимальным показателем для российского бренда за последние 10 лет.
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ
13 ноября, 14:43
 
АвтоВАЗLada
 
 
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