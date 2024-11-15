https://1prime.ru/20241115/lada-852833666.html
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - 15.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:22+0300
2024-11-15T09:22+0300
2024-11-15T09:22+0300
россия
денис мантуров
lada
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. "Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
https://1prime.ru/20241115/lada-852833146.html
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россия, денис мантуров, lada
РОССИЯ, Денис Мантуров, Lada
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова.
"Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada