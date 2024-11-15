https://1prime.ru/20241115/lada-852833666.html

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - 15.11.2024, ПРАЙМ

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:22+0300

2024-11-15T09:22+0300

2024-11-15T09:22+0300

россия

денис мантуров

lada

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. "Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

https://1prime.ru/20241115/lada-852833146.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, lada