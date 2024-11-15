Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241115/lada-852833666.html
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura - 15.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:22+0300
2024-11-15T09:22+0300
россия
денис мантуров
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6270247e69be2a3a35c09c36675e033d.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова. "Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
https://1prime.ru/20241115/lada-852833146.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eca7f3ba39b1c1193c857b57e9e3e45c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис мантуров, lada
РОССИЯ, Денис Мантуров, Lada
09:22 15.11.2024
 
Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura

Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщили в секретариате Мантурова.
"Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем", - говорится в сообщении.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"АвтоВАЗ" намерен выпустить 500 тысяч автомобилей Lada
09:17
 
РОССИЯДенис МантуровLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала