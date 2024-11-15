https://1prime.ru/20241115/litsenziya-852832494.html
ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ
ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T08:53+0300
2024-11-15T08:53+0300
2024-11-15T08:53+0300
банк россии
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор. "Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" ООО "Банк БКФ" (рег. № 2684, г. Москва)", - говорится в сообщении. По величине активов банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ. На протяжении длительного периода времени деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, сообщает регулятор. Отмечается, что Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. "Кроме того, ООО "Банк БКФ" был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ", - сообщают в ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20241003/litsenziya-851938327.html
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бкф
ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ
Банк России отозвал лицензию у банка БКФ с 15 ноября
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" ООО "Банк БКФ" (рег. № 2684, г. Москва)", - говорится в сообщении.
По величине активов банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ.
На протяжении длительного периода времени деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, сообщает регулятор.
Отмечается, что Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
"Кроме того, ООО "Банк БКФ" был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ", - сообщают в ЦБ РФ.
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