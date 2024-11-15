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Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос втрое
Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос втрое - 15.11.2024, ПРАЙМ
Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос втрое
Объем экспорта соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в три раза, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия). | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T06:35+0300
2024-11-15T06:35+0300
2024-11-15T06:35+0300
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – ПРАЙМ. Объем экспорта соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в три раза, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия). "С 1 января по 12 ноября 2024 года под контролем управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) с территории Приамурья отгружено 44,4 тысячи тонн соевого масла в Китай, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 14,8 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Как уточнили в управлении, последняя крупная поставка состоялась 1 ноября. В КНР региональное предприятие экспортировало почти 500 тонн соевого масла. Перед отправкой продукция прошла лабораторные исследования. Вредных карантинных организмов не выявлено. "Партии соевого масла соответствуют международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По итогам досмотров и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан 21 фитосанитарный сертификат", - добавили в ведомстве. Всего с начала года управлением Россельхознадзора выдано 2077 фитосанитарных сертификатов на экспорт соевого масла из Приамурья.
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соя, масло, продукты питания, экспорт, китай, амурская область
Экономика, соя, масло, продукты питания, экспорт, КИТАЙ, Амурская область
Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос втрое
Объем экспорта соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в три раза
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – ПРАЙМ. Объем экспорта соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в три раза, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).
"С 1 января по 12 ноября 2024 года под контролем управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) с территории Приамурья отгружено 44,4 тысячи тонн соевого масла в Китай, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 14,8 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, последняя крупная поставка состоялась 1 ноября. В КНР региональное предприятие экспортировало почти 500 тонн соевого масла. Перед отправкой продукция прошла лабораторные исследования. Вредных карантинных организмов не выявлено.
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"Партии соевого масла соответствуют международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По итогам досмотров и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан 21 фитосанитарный сертификат", - добавили в ведомстве.
Всего с начала года управлением Россельхознадзора выдано 2077 фитосанитарных сертификатов на экспорт соевого масла из Приамурья.