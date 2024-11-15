https://1prime.ru/20241115/maslo-852846706.html

CNBC: в Deoleo ожидают двукратное снижение цен на оливковое масло

CNBC: в Deoleo ожидают двукратное снижение цен на оливковое масло - 15.11.2024, ПРАЙМ

CNBC: в Deoleo ожидают двукратное снижение цен на оливковое масло

Испанская компания Deoleo, крупнейший в мире производитель оливкового масла, ожидает, что один из самых сложных периодов в истории отрасли, похоже, подходит к... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:32+0300

2024-11-15T14:32+0300

2024-11-15T14:32+0300

экономика

оливковое масло

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83533/50/835335014_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b7f30084a29ee32e37e576524007aa21.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Испанская компания Deoleo, крупнейший в мире производитель оливкового масла, ожидает, что один из самых сложных периодов в истории отрасли, похоже, подходит к концу, а цены на "жидкое золото" в ближайшие месяцы упадут почти вдвое, передает CNBC.Длительный период экстремальных погодных условий и вызванной климатом засухи в Южной Европе серьезно повлиял на урожай оливок прошлого года, что привело к головокружительному росту цен, шокировавшему как производителей, так и потребителей."Дефицит оливкового масла, входящего в состав средиземноморской диеты, привел отрасль к кризису, вызвал опасения по поводу отсутствия продовольственной безопасности и даже спровоцировал всплеск преступности в испанских супермаркетах", - сказано в материале.Однако с тех пор цены снизились, поскольку, по оценкам экспертов, урожай в сезоне 2024-2025 годов будет значительно выше, особенно в ключевых странах-производителях, таких как Испания, Греция и Тунис."Мы все еще переживаем фазу напряженности в ценах на оливковое масло, особенно на масла высшего качества, такие как Extra Virgin", - отметил в беседе с изданием Мигель Анхель Гусман, директор по продажам компании Deoleo.По данным компании Expana, специализирующейся на анализе сельскохозяйственных и продовольственных рынков, цены на оливковое масло Extra virgin в испанской Андалусии по состоянию на 6 ноября составляли 6 евро (6,33 доллара) за килограмм. Это примерно на 19% меньше, чем за месяц, и почти на 35 % ниже рекордного максимума в 9,2 евро, достигнутого в январе. На Испанию приходится более 40% мирового производства оливкового масла, что делает ее мировым ориентиром для цен, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241113/pensii-852770883.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оливковое масло, цены