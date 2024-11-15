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Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах

Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах - 15.11.2024, ПРАЙМ

Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах

Потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей, рассказал в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T10:42+0300

2024-11-15T10:42+0300

2024-11-15T10:42+0300

энергетика

россия

майнинг

александр новак

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей, рассказал в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.По словам Новака, такой подход способствует равномерному использованию генерации электроэнергии и приводит к снижению затрат. Однако проблемой становится ситуация, когда майнинг потребляет все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к энергосистеме.Согласно изданию, российские власти намерены внести юг Иркутской области, Бурятию и Забайкалье в список территорий, где майнинг запрещен."Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией", - подчеркнул вице-премьер.Новак отметил, что темпы роста потребления электроэнергии теперь сложно прогнозировать из-за развития сегмента майнинга и дата-центров. В связи с этим был начат процесс разработки закона о майнинге. Кроме того, важно ограничить добычу в регионах с нехваткой электроэнергии, чтобы дать возможность подключить социально значимых потребителей, резюмировал он.

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россия, майнинг, александр новак