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Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах
Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах - 15.11.2024, ПРАЙМ
Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах
Потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей, рассказал в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T10:42+0300
2024-11-15T10:42+0300
энергетика
россия
майнинг
александр новак
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей, рассказал в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.По словам Новака, такой подход способствует равномерному использованию генерации электроэнергии и приводит к снижению затрат. Однако проблемой становится ситуация, когда майнинг потребляет все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к энергосистеме.Согласно изданию, российские власти намерены внести юг Иркутской области, Бурятию и Забайкалье в список территорий, где майнинг запрещен."Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией", - подчеркнул вице-премьер.Новак отметил, что темпы роста потребления электроэнергии теперь сложно прогнозировать из-за развития сегмента майнинга и дата-центров. В связи с этим был начат процесс разработки закона о майнинге. Кроме того, важно ограничить добычу в регионах с нехваткой электроэнергии, чтобы дать возможность подключить социально значимых потребителей, резюмировал он.
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россия, майнинг, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, майнинг, Александр Новак
10:42 15.11.2024
 
Новак объяснил ограничение майнинга в нескольких регионах

Новак: плохо, когда майнинг съедает все свободные мощности

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей, рассказал в беседе с РБК вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, такой подход способствует равномерному использованию генерации электроэнергии и приводит к снижению затрат. Однако проблемой становится ситуация, когда майнинг потребляет все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к энергосистеме.
Согласно изданию, российские власти намерены внести юг Иркутской области, Бурятию и Забайкалье в список территорий, где майнинг запрещен.
"Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией", - подчеркнул вице-премьер.
Новак отметил, что темпы роста потребления электроэнергии теперь сложно прогнозировать из-за развития сегмента майнинга и дата-центров. В связи с этим был начат процесс разработки закона о майнинге. Кроме того, важно ограничить добычу в регионах с нехваткой электроэнергии, чтобы дать возможность подключить социально значимых потребителей, резюмировал он.
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