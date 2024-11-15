https://1prime.ru/20241115/mayning-852842685.html

СО ЕЭС предложил запретить криптомайнинг зимой в Москве

СО ЕЭС предложил запретить криптомайнинг зимой в Москве - 15.11.2024, ПРАЙМ

СО ЕЭС предложил запретить криптомайнинг зимой в Москве

Системный оператор Единой энергетической системы РФ считает целесообразным рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты на территории Москвы и Московской... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:58+0300

2024-11-15T12:58+0300

2024-11-15T12:58+0300

экономика

россия

москва

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850757764_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ac1ced79405d6f0af4e5698cde3f31e4.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы РФ считает целесообразным рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты на территории Москвы и Московской области на зимний период, начиная уже с 2024 года, соответствующие предложения он направил в Минэнерго РФ (документы есть в распоряжении РИА Новости)."Предлагаю рассмотреть вопрос об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) на всех ТТНГ (территориях технологически необходимой генерации - ред.), указанных в проекте СиПР ЭЭС (схемы и программы развития электроэнергетических систем) России на 2025-2030 годы", - говорится в письме первого зампредседателя правления "Системного оператора" Сергея Павлушко в Минэнерго.В приложении к письму, наряду с некоторыми другими регионами, где целесообразно рассмотреть запрет криптомайнинга (прежде всего энергодефицитными районами в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге РФ), указывается и энергосистема Москвы и Московской области. Отмечается, что величина прогнозируемого дефицита электрической мощности в ней в 2025-2030 годах может составить от 1509 МВт до 2273 МВт."Системный оператор" предлагает вводить запрет только с 15 ноября по 15 марта, то есть в отопительный сезон. Впервые ограничить майнинг в Москве и Московской области могут уже в 2024 году, следует из материалов. Пока предлагается вводить запрет каждый год, до зимы 2030-2031 года.В пятницу в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака сообщили РИА Новости, что Минэнерго внесло предложение о запрете криптомайнинга в ряде регионов РФ, его обсудят на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 18 ноября. Как добавили в Минэнерго, министерство считает целесообразным запрещать криптомайнинг в регионах "с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита".

https://1prime.ru/20241115/mayning-852837040.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, майнинг