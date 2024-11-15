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Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге

Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге - 15.11.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге

Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о майнинге, регулирующие налогообложение криптовалюты: она будет признаваться имуществом, операции с ней не... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:55+0300

2024-11-15T21:55+0300

2024-11-15T21:55+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о майнинге, регулирующие налогообложение криптовалюты: она будет признаваться имуществом, операции с ней не будут облагаться НДС, а предельная ставка НДФЛ не превысит 15%, сообщается на сайте Минфина РФ. "Правительство России одобрило проект поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем", - говорится в сообщении. "Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. При этом доходы можно уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы", - отмечается там. Указывается, что налогом на добавленную стоимость криптооперации облагаться не будут, а предельная ставка НДФЛ при налогообложении доходов от криптовалюты не превысит 15%. "Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%", - сообщает Минфин. В том числе, оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.

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правительство рф, закон, майнинг