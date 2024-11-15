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Стоимость меди растет второй день подряд

Стоимость меди растет второй день подряд - 15.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость меди растет второй день подряд

Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:35+0300

2024-11-15T09:35+0300

2024-11-15T09:35+0300

экономика

медь

стоимость

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,18%, до 4,095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущего торгового дня медь подорожала на 0,11%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63%, до 8 990 долларов, алюминия - на 0,55%, до 2 516,5 доллара, стоимость цинка - на 1,29%, до 2 942,5 доллара. Ранее в пятницу вышли данные по Китаю, который является крупнейшим потребителем и импортером меди. Инвесторы следят за экономическими показателями страны, так как они могут оказать влияние на котировки этого металла. Согласно представленным данным государственного статистического бюро КНР, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за январь-октябрь 2024 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,896 триллиона юаней (5,51 триллиона долларов).

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медь, стоимость