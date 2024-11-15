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Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев составила 28,1 миллиарда рублей

Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев составила 28,1 миллиарда рублей - 15.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев составила 28,1 миллиарда рублей

Московский кредитный банк (МКБ) в январе-сентябре 2024 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 28,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза ниже результата... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:53+0300

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2024-11-15T12:54+0300

россия

чистая прибыль

мкб

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) в январе-сентябре 2024 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 28,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза ниже результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета кредитной организации. "Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года снизилась на 42% год к году, до 28,1 миллиарда рублей. Базовая причина снижения финансового результата банка – отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в материалах банка. Как поясняет кредитная организация, дополнительное давление на прибыль оказали отчисления в резервы и снижение доходов по валютным операциям. Совокупные активы банка выросли на 9,3% и достигли 5,1 триллиона рублей. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам, на 14,5% (14,1% без учета валютной переоценки), отмечает банк. Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на 2,4% в годовом выражении и составил 85,9 миллиарда. Банк пояснил, что рост происходит на фоне роста кредитного портфеля преимущественно корпоративных клиентов. Чистые комиссионные доходы за этот период составили 9 миллиарда рублей. Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 15,5%, до 2,483 триллиона рублей (15,1% без учета валютной переоценки). Объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил сдержанный рост на уровне 3,3% и составил 207,2 миллиарда рублей. Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 64% совокупных обязательств, или 3,033 триллиона рублей, выросли на 6% за отчетный период. Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода снизились на 2,7% и составили 2,018 триллиона рублей. Средства розничных клиентов выросли на 29,2% с начала года и составили 1,014 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241108/bankrotstvo-852697645.html

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россия, чистая прибыль, мкб, отчетность по мсфо