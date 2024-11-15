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Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру

Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру - 15.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру

Легче всего накопить на "вторичку" можно на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе, если в течение четырех лет откладывать всю зарплату целиком. Об этом... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:06+0300

2024-11-15T09:06+0300

2024-11-15T09:31+0300

россия

рынок недвижимости

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Легче всего накопить на "вторичку" можно на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе, если в течение четырех лет откладывать всю зарплату целиком. Об этом РИА Недвижимость сообщили в "Мире квартир".Кроме того, в компании обратили внимание на другие регионы, где можно относительно быстро приобрести недвижимость. Так, жители Мурманской области, Ненецкого АО и Магаданской области могут купить квартиру через 3,9, 4 и 4,1 года соответственно, несли будут откладывать всю зарплату.В то же время, в Коми, Еврейской АО, Тюменской области и на Камчатке приобрести собственную недвижимость можно через 4,2, 4,5, 4,5 и 4,6 года соответственно.В компании подчеркнули, что дольше всего копить на квартиру на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет). Москвичам, как подсчитали в "Мире квартир", придется копить на квартиру около 12 лет, жителям Санкт-Петербурга - почти 10 лет.

https://1prime.ru/20241113/turtsiya-852788840.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости