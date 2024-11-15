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Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру
Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру - 15.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру
Легче всего накопить на "вторичку" можно на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе, если в течение четырех лет откладывать всю зарплату целиком. Об этом... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:06+0300
2024-11-15T09:31+0300
россия
рынок недвижимости
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Легче всего накопить на "вторичку" можно на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе, если в течение четырех лет откладывать всю зарплату целиком. Об этом РИА Недвижимость сообщили в "Мире квартир".Кроме того, в компании обратили внимание на другие регионы, где можно относительно быстро приобрести недвижимость. Так, жители Мурманской области, Ненецкого АО и Магаданской области могут купить квартиру через 3,9, 4 и 4,1 года соответственно, несли будут откладывать всю зарплату.В то же время, в Коми, Еврейской АО, Тюменской области и на Камчатке приобрести собственную недвижимость можно через 4,2, 4,5, 4,5 и 4,6 года соответственно.В компании подчеркнули, что дольше всего копить на квартиру на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет). Москвичам, как подсчитали в "Мире квартир", придется копить на квартиру около 12 лет, жителям Санкт-Петербурга - почти 10 лет.
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
09:06 15.11.2024 (обновлено: 09:31 15.11.2024)
 
Раскрыто, где в России легче всего накопить на квартиру

"Мир квартир": легче всего накопить на квартиру жителям Чукотки и ЯНАО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Легче всего накопить на "вторичку" можно на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе, если в течение четырех лет откладывать всю зарплату целиком. Об этом РИА Недвижимость сообщили в "Мире квартир".
Кроме того, в компании обратили внимание на другие регионы, где можно относительно быстро приобрести недвижимость. Так, жители Мурманской области, Ненецкого АО и Магаданской области могут купить квартиру через 3,9, 4 и 4,1 года соответственно, несли будут откладывать всю зарплату.
В то же время, в Коми, Еврейской АО, Тюменской области и на Камчатке приобрести собственную недвижимость можно через 4,2, 4,5, 4,5 и 4,6 года соответственно.
В компании подчеркнули, что дольше всего копить на квартиру на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет).
Москвичам, как подсчитали в "Мире квартир", придется копить на квартиру около 12 лет, жителям Санкт-Петербурга - почти 10 лет.
Города мира. Анкара - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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