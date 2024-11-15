https://1prime.ru/20241115/novyygod-852831799.html

Названы популярные у россиян направления путешествий на новогодние каникулы

Названы популярные у россиян направления путешествий на новогодние каникулы - 15.11.2024, ПРАЙМ

Названы популярные у россиян направления путешествий на новогодние каникулы

Марокко, Грузия и Мальдивы вошли в число самых популярных зарубежных направлений, которые россияне выбирают для поездок на новогодние каникулы, в прошлом году в | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T08:06+0300

2024-11-15T08:06+0300

2024-11-15T08:06+0300

выездной туризм

марокко

грузия

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Марокко, Грузия и Мальдивы вошли в число самых популярных зарубежных направлений, которые россияне выбирают для поездок на новогодние каникулы, в прошлом году в топ-3 были Грузия, Турция и Шри-Ланка, выяснили аналитики туроператора Youtravel. me на основе своих данных, результаты исследования есть у РИА Новости. "С приближением Новогодних праздников российские туристы активно выбирают как зарубежные, так и отечественные направления для отдыха. По данным туроператора Youtravel. me лидером среди зарубежных направлений для отдыха на Новый Год в 2024 году стало Марокко (12%). За ним следуют Грузия (10%), Мальдивы (8%), Шри-Ланка (7%) и Индия (6%). Такой выбор стран отличается от предпочтений 2023 года, когда туристы чаще всего выбирали Грузию, Турцию, Шри-Ланку, Абхазию и Узбекистан", - сказано в исследовании. Как объясняет туроператор, возросший интерес к новым и экзотическим маршрутам можно объяснить желанием путешественников не только сменить обстановку, но и открыть для себя яркие и аутентичные культуры. Однако возрос спрос и на отечественные туры. Топ направлений остался практически таким же, как в 2023 году. В него вошли Кавказ, Териберка, Кольский полуостров, Мурманск, Байкал. В прошлом году на пятом месте была Карелия. "Путешественники продолжают отдавать предпочтение живописным регионам с природными достопримечательностями и разнообразием зимних активностей. В 2024 году популярность авторских туров по России увеличилась на фоне возросшего интереса к необычным и уникальным программам отдыха", - отметили аналитики. Средняя стоимость авторских туров по России за прошедший год увеличилась на 11%, тогда как по зарубежным направлениям цены выросли на 40%.

https://1prime.ru/20241115/turtsiya-852831648.html

марокко

грузия

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выездной туризм, марокко, грузия