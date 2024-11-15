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Россияне стали предпочитать большие отели в Турции

Россияне стали предпочитать большие отели в Турции - 15.11.2024, ПРАЙМ

Россияне стали предпочитать большие отели в Турции

Российские туристы стали предпочитать в Турции большие отели с детскими площадками, на малые отели наблюдается снижение интереса, сообщил РИА Новости президент... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T05:55+0300

2024-11-15T05:55+0300

2024-11-15T05:55+0300

турция

туризм

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АНКАРА, 15 ноя – ПРАЙМ. Российские туристы стали предпочитать в Турции большие отели с детскими площадками, на малые отели наблюдается снижение интереса, сообщил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. "Наша ассоциация объединяет 250 членов по всей Турции, в Стамбуле, Анкаре, Мардине, Кападокии, Мармарисе, Бодруме. В большинстве своем это отели из 15-20 комнат, которые позволяют гостям чувствовать себя особенными. Российские туристы к нам приезжают, но их число пока не удовлетворяет, мы хотим большего потока", - заявил Устаоглу. По его словам, туристы из РФ стали предпочитать большие отели. "Они (российские туристы – ред.) предпочитают большие отели с детскими площадками. Но есть и те, которые хотят спокойствия, атмосферу для романтических отношений. Тогда они предпочитают нас", - сказал глава Ассоциации. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.

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турция, туризм