https://1prime.ru/20241115/overbuking-852831488.html

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах - 15.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов выступил с предложением определить в российском законодательстве понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T07:25+0300

2024-11-15T07:25+0300

2024-11-15T07:25+0300

экономика

авиакомпании

совет федерации

штраф за овербукинг

минтранс рф

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов выступил с предложением определить в российском законодательстве понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) и запретить авиакомпаниям подобные действия.Соответствующее обращение направлено на имя главы Минтранса Романа Старовойта, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу сообщить позицию, возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина "сверхбронирование билетов" и его нормативный запрет", - отмечает сенатор.Также он просит уточнить позицию ведомства по поводу увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира.По мнению Гибатдинова, нужно рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пассажирам, пострадавшим от овербукинга, — "в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки". Гибатдинов пояснил РИА Новости, что сейчас пострадавший пассажир может получить компенсацию только при обращении в суд, а без иска авиакомпании возмещают ущерб "очень неохотно". По мнению сенатора, проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг, они указывают на недобросовестность авиаперевозчика."Сложившаяся правоприменительная практика указывает на то, что размер штрафов минимален в масштабах прибыли авиакомпаний, а возможность истребования компенсации пассажирами усложнена необходимостью преодоления затруднительных судебных процедур", - подчеркнул сенатор.

https://1prime.ru/20241011/mintrans-852130737.html

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авиакомпании, совет федерации, штраф за овербукинг, минтранс рф