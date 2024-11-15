https://1prime.ru/20241115/parkovka-852834957.html

В столичных новостройках подскочила стоимость парковочного места

В столичных новостройках подскочила стоимость парковочного места - 15.11.2024, ПРАЙМ

В столичных новостройках подскочила стоимость парковочного места

Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы в ноябре 2024 года составляет 2,8 миллиона рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса - 3,4 миллиона рублей | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:45+0300

2024-11-15T09:45+0300

2024-11-15T09:46+0300

россия

парковка

новостройки

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы в ноябре 2024 года составляет 2,8 миллиона рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса - 3,4 миллиона рублей что сопоставимо с ценой квартиры на вторичном рынке в ряде крупных российских городов, посчитали специалисты "Циана", проанализировавшие рынки городов с населением более 250 тысяч человек - всего 78 городов. "В ЖК бизнес-класса средняя стоимость паркинга составляет 3,4 миллиона рублей. В таком бюджете можно купить "однушку" на вторичном рынке в 13 городах из 78 анализируемых, причем не только во вторых по численности населения городах регионов, но и в некоторых административных центрах - в Кургане, Ижевске, Орле, Оренбурге, Ульяновске, Вологде, Смоленске, Астрахани", - говорится в сообщении. Паркинг в ЖК премиум-класса в Москве обойдется в среднем уже в 3,8 миллиона рублей. За сопоставимую сумму можно купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке уже в 29 городах из 78, в том числе, в 21 административном центре. "Суммы в 17,4 миллиона рублей - именно столько в среднем стоит машино-место в элитных ЖК Москвы - хватит на покупку однокомнатной квартиры во всех городах, даже в самой Москве", - указывается в сообщении. Как отмечается в нем, средняя стоимость паркинга в Москве начала стремительно увеличиваться со второй половины 2021 года, вслед за ценами на квартиры. За последние три года они выросли на 46%. За этот же период средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городах с населением от 250 тысяч человек увеличилась в среднем на 33% - до 4,7 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240927/parkovka-851825291.html

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россия, парковка, новостройки