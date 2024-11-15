https://1prime.ru/20241115/peregovory-852854777.html

Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца

Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ

Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T18:08+0300

2024-11-15T18:08+0300

2024-11-15T18:16+0300

политика

владимир путин

олаф шольц

переговоры

телефон

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком правительстве.Как он сообщил, "канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт".В то же время Шольц, по словам источника, в ходе разговора заявил российскому лидеру, что Запад намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе, отметив, что Российской Федерации не стоит рассчитывать , что время будет на ее стороне. При этом источник отметил, что немецкое правительство проинформирует о содержании разговора "союзников и партнеров, а также руководство ЕС и НАТО".

https://1prime.ru/20241115/putin-852853143.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, олаф шольц, переговоры, телефон