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Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T18:08+0300
2024-11-15T18:16+0300
политика
владимир путин
олаф шольц
переговоры
телефон
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком правительстве.Как он сообщил, "канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт".В то же время Шольц, по словам источника, в ходе разговора заявил российскому лидеру, что Запад намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе, отметив, что Российской Федерации не стоит рассчитывать , что время будет на ее стороне. При этом источник отметил, что немецкое правительство проинформирует о содержании разговора "союзников и партнеров, а также руководство ЕС и НАТО".
https://1prime.ru/20241115/putin-852853143.html
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владимир путин, олаф шольц, переговоры, телефон
Политика, Владимир Путин, Олаф Шольц, переговоры, телефон
18:08 15.11.2024 (обновлено: 18:16 15.11.2024)
 
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца

Источник: Путин и Шольц договорились по телефону поддерживать контакт

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© AFP / John Macdougall
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком правительстве.
Как он сообщил, "канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт".
В то же время Шольц, по словам источника, в ходе разговора заявил российскому лидеру, что Запад намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе, отметив, что Российской Федерации не стоит рассчитывать , что время будет на ее стороне.
Президент РФ В. Путин
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
17:09
При этом источник отметил, что немецкое правительство проинформирует о содержании разговора "союзников и партнеров, а также руководство ЕС и НАТО".
 
ПолитикаВладимир ПутинОлаф Шольцпереговорытелефон
 
 
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