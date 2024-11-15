https://1prime.ru/20241115/peregovory-852854777.html
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T18:08+0300
2024-11-15T18:08+0300
2024-11-15T18:16+0300
политика
владимир путин
олаф шольц
переговоры
телефон
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_0:0:4480:2521_1920x0_80_0_0_e6f988ea6043a7030541bebd411f3e2e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком правительстве.Как он сообщил, "канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт".В то же время Шольц, по словам источника, в ходе разговора заявил российскому лидеру, что Запад намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе, отметив, что Российской Федерации не стоит рассчитывать , что время будет на ее стороне. При этом источник отметил, что немецкое правительство проинформирует о содержании разговора "союзников и партнеров, а также руководство ЕС и НАТО".
https://1prime.ru/20241115/putin-852853143.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_631:0:4098:2600_1920x0_80_0_0_beb702699659458efb23b1ceff0e6867.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, переговоры, телефон
Политика, Владимир Путин, Олаф Шольц, переговоры, телефон
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
Источник: Путин и Шольц договорились по телефону поддерживать контакт
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в будущем поддерживать контакт, сообщил источник в немецком правительстве.
Как он сообщил, "канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт".
В то же время Шольц, по словам источника, в ходе разговора заявил российскому лидеру, что Запад намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе, отметив, что Российской Федерации не стоит рассчитывать , что время будет на ее стороне.
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
При этом источник отметил, что немецкое правительство проинформирует о содержании разговора "союзников и партнеров, а также руководство ЕС и НАТО".