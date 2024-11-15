https://1prime.ru/20241115/peregovory-852857430.html

"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца

"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца

В позициях Российской Федерации и ФРГ есть разногласия, но сам факт того, что диалог состоялся, - позитивный. Таким образом пресс-секретарь президента России... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T19:51+0300

2024-11-15T19:51+0300

2024-11-15T20:10+0300

политика

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В позициях Российской Федерации и ФРГ есть разногласия, но сам факт того, что диалог состоялся, - позитивный. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся в пятницу по инициативе германской стороны телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Видео размещено в Telegram-канале ведущего телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина."Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - отметил помощник президента РФ. По его словам, Путин детально рассказал канцлеру, как Россия видит происходящее в контексте украинского конфликта, а также о возможных перспективах развития ситуации. В свою очередь Шольц, как отметил пресс-секретарь президента РФ, объяснил свою позицию, "которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день".В повестке дня разговора фигурировали мирные инициативы президента РФ по урегулированию кризиса на Украине , отметил Песков.Разговор лидеров стран был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заключил пресс-секретарь президента РФ.

https://1prime.ru/20241115/peregovory-852854777.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков