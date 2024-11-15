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"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ
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"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца
"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца
В позициях Российской Федерации и ФРГ есть разногласия, но сам факт того, что диалог состоялся, - позитивный. Таким образом пресс-секретарь президента России... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:51+0300
2024-11-15T20:10+0300
политика
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В позициях Российской Федерации и ФРГ есть разногласия, но сам факт того, что диалог состоялся, - позитивный. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся в пятницу по инициативе германской стороны телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Видео размещено в Telegram-канале ведущего телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина."Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - отметил помощник президента РФ. По его словам, Путин детально рассказал канцлеру, как Россия видит происходящее в контексте украинского конфликта, а также о возможных перспективах развития ситуации. В свою очередь Шольц, как отметил пресс-секретарь президента РФ, объяснил свою позицию, "которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день".В повестке дня разговора фигурировали мирные инициативы президента РФ по урегулированию кризиса на Украине , отметил Песков.Разговор лидеров стран был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков
19:51 15.11.2024 (обновлено: 20:10 15.11.2024)
 
"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца

Песков о беседе Путина и Шольца: есть разногласия, но факт диалога - позитивный

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В позициях Российской Федерации и ФРГ есть разногласия, но сам факт того, что диалог состоялся, - позитивный. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся в пятницу по инициативе германской стороны телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Видео размещено в Telegram-канале ведущего телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
"Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - отметил помощник президента РФ.
По его словам, Путин детально рассказал канцлеру, как Россия видит происходящее в контексте украинского конфликта, а также о возможных перспективах развития ситуации. В свою очередь Шольц, как отметил пресс-секретарь президента РФ, объяснил свою позицию, "которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день".
В повестке дня разговора фигурировали мирные инициативы президента РФ по урегулированию кризиса на Украине , отметил Песков.
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Источник в кабмине Германии раскрыл подробности разговора Путина и Шольца
18:08
Разговор лидеров стран был детальный и откровенный, прежде всего, по ситуации на Украине, но говорить о совпадении мнений не приходится, заключил пресс-секретарь президента РФ.
 
ПолитикаВладимир ПутинОлаф ШольцДмитрий Песков
 
 
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