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Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков
Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков - 15.11.2024, ПРАЙМ
Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков
Российские власти не планируют вмешиваться во внутриамериканские дела. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:51+0300
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выборы в сша
россия
сша
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские власти не планируют вмешиваться во внутриамериканские дела. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о кандидатурах в будущую администрацию фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа."Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю. Выборы американского лидера в США состоялись 5 ноября. Фаворитом гонки стал республиканец Дональд Трамп, обогнав свою коллегу от Демократического крыла Камалу Харрис. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось завоевать должность президента после четырехлетнего перерыва.
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россия, сша, дмитрий песков
Выборы в США, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:51 15.11.2024
 
Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков

Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские власти не планируют вмешиваться во внутриамериканские дела. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о кандидатурах в будущую администрацию фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа.
"Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю.
Выборы американского лидера в США состоялись 5 ноября. Фаворитом гонки стал республиканец Дональд Трамп, обогнав свою коллегу от Демократического крыла Камалу Харрис. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось завоевать должность президента после четырехлетнего перерыва.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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11 ноября, 12:21
 
Выборы в СШАРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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