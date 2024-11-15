https://1prime.ru/20241115/peskov-852842148.html

Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков

Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков - 15.11.2024, ПРАЙМ

Россия не станет вмешиваться во внутриамериканские дела, отметил Песков

Российские власти не планируют вмешиваться во внутриамериканские дела. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:51+0300

2024-11-15T12:51+0300

2024-11-15T12:51+0300

выборы в сша

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские власти не планируют вмешиваться во внутриамериканские дела. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о кандидатурах в будущую администрацию фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа."Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю. Выборы американского лидера в США состоялись 5 ноября. Фаворитом гонки стал республиканец Дональд Трамп, обогнав свою коллегу от Демократического крыла Камалу Харрис. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось завоевать должность президента после четырехлетнего перерыва.

https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852729963.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков