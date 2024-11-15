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Песков объяснил проблему работы YouTube в России - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил проблему работы YouTube в России
Песков объяснил проблему работы YouTube в России - 15.11.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил проблему работы YouTube в России
Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать. Об этом сообщил официальный представитель... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:56+0300
2024-11-15T12:56+0300
россия
youtube
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование", - заметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, компания обязана соблюдать законы Российской Федерации. Он также подчеркнул, что в настоящее время проблема с замедлением работы сервиса не является первостепенной для российских граждан.Ранее глава государства Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым в Кремле пообещал решить вопрос с замедлением платформы на территории России.
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россия, youtube, дмитрий песков
РОССИЯ, YouTube, Дмитрий Песков
12:56 15.11.2024
 
Песков объяснил проблему работы YouTube в России

Песков: проблема работы YouTube связана с тем, что он не выполняет законы России

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование", - заметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, компания обязана соблюдать законы Российской Федерации. Он также подчеркнул, что в настоящее время проблема с замедлением работы сервиса не является первостепенной для российских граждан.
Ранее глава государства Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым в Кремле пообещал решить вопрос с замедлением платформы на территории России.
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