https://1prime.ru/20241115/peskov-852846849.html

Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США

Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США - 15.11.2024, ПРАЙМ

Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США

После возвращения Дональда Трампа на пост главы Белого дома у Москвы есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, заявил официальный... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:38+0300

2024-11-15T14:38+0300

2024-11-15T14:38+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. После возвращения Дональда Трампа на пост главы Белого дома у Москвы есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью американской газете New York Times.В то же время он предупредил, что Россия не будет слишком оптимистичной. так как политические заявления, сделанные в предвыборной кампании, могут измениться, когда человек займет Овальный кабинет.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://1prime.ru/20241114/peskov-852818607.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп