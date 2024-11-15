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Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США
Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США - 15.11.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США
После возвращения Дональда Трампа на пост главы Белого дома у Москвы есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, заявил официальный... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:38+0300
2024-11-15T14:38+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. После возвращения Дональда Трампа на пост главы Белого дома у Москвы есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью американской газете New York Times.В то же время он предупредил, что Россия не будет слишком оптимистичной. так как политические заявления, сделанные в предвыборной кампании, могут измениться, когда человек займет Овальный кабинет.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
14:38 15.11.2024
 
Песков заявил о "скромной надежде" на возобновление диалога с США

Песков: после победы Трампа есть скромная надежда на диалог с США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. После возвращения Дональда Трампа на пост главы Белого дома у Москвы есть "скромная надежда" на возобновление диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью американской газете New York Times.
В то же время он предупредил, что Россия не будет слишком оптимистичной. так как политические заявления, сделанные в предвыборной кампании, могут измениться, когда человек займет Овальный кабинет.
Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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