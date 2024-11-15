https://1prime.ru/20241115/pomosch-852847117.html

Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области

Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области - 15.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области

Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:47+0300

2024-11-15T14:47+0300

2024-11-15T14:47+0300

экономика

россия

белгород

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство РФ направит на помощь пострадавшим жителям Курской области 4 миллиарда рублей на выплаты для приобретения необходимых вещей, свыше 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду жилья и еще 14 миллиардов рублей для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры. "Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит – ред.) жителям Белгородской области – на такие же аналогичные цели", - сказал Мишустин. "Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях", – подчеркнул глава правительства.

https://1prime.ru/20240901/belgorod-851255643.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгород