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Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области - 15.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области
Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:47+0300
2024-11-15T14:47+0300
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство РФ направит на помощь пострадавшим жителям Курской области 4 миллиарда рублей на выплаты для приобретения необходимых вещей, свыше 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду жилья и еще 14 миллиардов рублей для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры. "Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит – ред.) жителям Белгородской области – на такие же аналогичные цели", - сказал Мишустин. "Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях", – подчеркнул глава правительства.
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россия, белгород
Экономика, РОССИЯ, БЕЛГОРОД
14:47 15.11.2024
 
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области

Мишустин: кабмин направит около 3,5 млрд руб на помощь жителям Белгородской области

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство РФ направит на помощь пострадавшим жителям Курской области 4 миллиарда рублей на выплаты для приобретения необходимых вещей, свыше 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду жилья и еще 14 миллиардов рублей для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры.
"Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит – ред.) жителям Белгородской области – на такие же аналогичные цели", - сказал Мишустин. "Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях", – подчеркнул глава правительства.
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ЭкономикаРОССИЯБЕЛГОРОД
 
 
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