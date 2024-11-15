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Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области - 15.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области
Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:47+0300
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2024-11-15T14:47+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство РФ направит на помощь пострадавшим жителям Курской области 4 миллиарда рублей на выплаты для приобретения необходимых вещей, свыше 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду жилья и еще 14 миллиардов рублей для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры. "Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит – ред.) жителям Белгородской области – на такие же аналогичные цели", - сказал Мишустин. "Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях", – подчеркнул глава правительства.
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россия, белгород
Экономика, РОССИЯ, БЕЛГОРОД
Кабмин направит средства на помощь жителям Белгородской области
Мишустин: кабмин направит около 3,5 млрд руб на помощь жителям Белгородской области
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 3,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской области, пострадавшим от атак со стороны Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
В ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство РФ направит на помощь пострадавшим жителям Курской области 4 миллиарда рублей на выплаты для приобретения необходимых вещей, свыше 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду жилья и еще 14 миллиардов рублей для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры.
"Около 3,5 миллиарда рублей (правительство направит – ред.) жителям Белгородской области – на такие же аналогичные цели", - сказал Мишустин. "Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях", – подчеркнул глава правительства.
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