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Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 15.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 ноября вырастет до 2689,7 рубля за тонну, снизится на ячмень - до 1233,2 рубля, на кукурузу - до... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:20+0300

2024-11-15T21:20+0300

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экономика

пшеница

экспорт

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 ноября вырастет до 2689,7 рубля за тонну, снизится на ячмень - до 1233,2 рубля, на кукурузу - до 3065,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 222,8 доллара за тонну, на ячмень - 190,1 доллара, на кукурузу - при цене 216,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 ноября, составляет 2569 рублей за тонну, на кукурузу - 3288 рубля, на вывоз ячменя - 1367 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пшеница, экспорт