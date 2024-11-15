Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/proekty-852858454.html
Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии
Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии - 15.11.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии
Россия рассматривает новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с Китаем, в областях сжижения природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, будет... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T20:59+0300
2024-11-15T21:00+0300
экономика
александр новак
китай
проекты
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/42/834104266_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_f70c059bd24734d60bbe3bf08e24ede3.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия рассматривает новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с Китаем, в областях сжижения природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, будет развивать сотрудничество в области производства водорода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Важное современное направление – это развитие совместных проектов в области сжижения газа и его поставок по всему миру, отметил он. Новак напомнил о двух крупных проектах "Новатэка", в которых участвуют китайские компании, – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". С первого проекта осуществляются поставки сжиженного газа в Китай, уточнил он. "Мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения газа, так и в области нефтегазохимии", – отметил вице-премьер. Сейчас в России реализуются проект по сжижению газа и газонефтехимический комплекс на Балтике и Амурский газохимический комплекс недалеко от Благовещенска, продолжил Новак. "Это такие важные проекты, в которых заинтересованы наши страны", – подчеркнул он. "Мы недавно с коллегами из КНР договорились, что будем развивать сотрудничество в области производства водорода. Это тоже современное новое направление, которое, мне кажется, очень потенциально будет в будущем востребовано", – добавил Новак.
https://1prime.ru/20241108/dobycha-852697158.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/42/834104266_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_bbf32eecf72b5ff2c556f9db8df92d16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, китай, проекты
Экономика, Александр Новак, КИТАЙ, проекты
20:59 15.11.2024 (обновлено: 21:00 15.11.2024)
 
Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии

Новак: Россия рассматривает новые проекты с Китаем по СПГ и нефтегазохимии

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия рассматривает новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с Китаем, в областях сжижения природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, будет развивать сотрудничество в области производства водорода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
Важное современное направление – это развитие совместных проектов в области сжижения газа и его поставок по всему миру, отметил он. Новак напомнил о двух крупных проектах "Новатэка", в которых участвуют китайские компании, – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". С первого проекта осуществляются поставки сжиженного газа в Китай, уточнил он.
"Мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения газа, так и в области нефтегазохимии", – отметил вице-премьер.
Сейчас в России реализуются проект по сжижению газа и газонефтехимический комплекс на Балтике и Амурский газохимический комплекс недалеко от Благовещенска, продолжил Новак. "Это такие важные проекты, в которых заинтересованы наши страны", – подчеркнул он.
*Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти
8 ноября, 16:46
"Мы недавно с коллегами из КНР договорились, что будем развивать сотрудничество в области производства водорода. Это тоже современное новое направление, которое, мне кажется, очень потенциально будет в будущем востребовано", – добавил Новак.
 
ЭкономикаАлександр НовакКИТАЙпроекты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала