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Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии

Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии - 15.11.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о новых проектах с Китаем по СПГ и нефтегазохимии

Россия рассматривает новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с Китаем, в областях сжижения природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, будет... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T20:59+0300

2024-11-15T20:59+0300

2024-11-15T21:00+0300

экономика

александр новак

китай

проекты

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия рассматривает новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с Китаем, в областях сжижения природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, будет развивать сотрудничество в области производства водорода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Важное современное направление – это развитие совместных проектов в области сжижения газа и его поставок по всему миру, отметил он. Новак напомнил о двух крупных проектах "Новатэка", в которых участвуют китайские компании, – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". С первого проекта осуществляются поставки сжиженного газа в Китай, уточнил он. "Мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения газа, так и в области нефтегазохимии", – отметил вице-премьер. Сейчас в России реализуются проект по сжижению газа и газонефтехимический комплекс на Балтике и Амурский газохимический комплекс недалеко от Благовещенска, продолжил Новак. "Это такие важные проекты, в которых заинтересованы наши страны", – подчеркнул он. "Мы недавно с коллегами из КНР договорились, что будем развивать сотрудничество в области производства водорода. Это тоже современное новое направление, которое, мне кажется, очень потенциально будет в будущем востребовано", – добавил Новак.

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александр новак, китай, проекты