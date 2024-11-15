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ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2024-2025 годы - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/prognoz-852841306.html
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2024-2025 годы
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2024-2025 годы - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2024-2025 годы
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:34+0300
2024-11-15T12:34+0300
экономика
россия
ввп
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза ЕК. Прогноз на 2025 год улучшен до роста на 1,8% с увеличения на 1,7%, ожидавшегося в весеннем прогнозе. В 2026 году ЕК ожидает роста экономики РФ на 1,6%. В 2023 году, согласно данным ЕК, экономика РФ выросла на 3,6%. "После неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года прогнозируется замедление экономической активности в оставшуюся часть года и дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах", - говорится в докладе.
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россия, ввп
Экономика, РОССИЯ, ВВП
12:34 15.11.2024
 
ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2024-2025 годы

ЕК улучшила прогнозы по росту ВВП РФ на 2024-2025 годы до 3,5% и 1,8%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году, теперь ждет увеличения на 3,5%, а не на 2,9%, как ожидалось весной, следует из осеннего прогноза ЕК.
Прогноз на 2025 год улучшен до роста на 1,8% с увеличения на 1,7%, ожидавшегося в весеннем прогнозе. В 2026 году ЕК ожидает роста экономики РФ на 1,6%.
В 2023 году, согласно данным ЕК, экономика РФ выросла на 3,6%.
"После неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года прогнозируется замедление экономической активности в оставшуюся часть года и дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах", - говорится в докладе.
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