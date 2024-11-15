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ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза
ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза
Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе понизила ожидания по росту ВВП в Евросоюзе по итогам 2024 года и на 2025 год, следует из опубликованного в пятницу | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе понизила ожидания по росту ВВП в Евросоюзе по итогам 2024 года и на 2025 год, следует из опубликованного в пятницу документа. В весеннем прогнозе ЕК приводила ожидания на 2024 год на уровне 1,0% и 1,6% - на 2025 год для ЕС, 0,8% на 2024 год и 1,4% на 2025 год – для еврозоны. "Осенний прогноз Европейской комиссии фиксирует рост ВВП в 2024 году на уровне 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне. Прогнозируется, что экономическая активность ускорится до 1,5% в ЕС и до 1,3% в еврозоне в 2025 году", - говорится в новом документе. Прогноз по росту ВВП в 2026 году для ЕС - на уровне 1,8%, для зоны евро - 1,6%.
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ек, ес, ввп
ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза
ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза на 2024 г до 0,9%, на 2025 г - до 1,5%
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе понизила ожидания по росту ВВП в Евросоюзе по итогам 2024 года и на 2025 год, следует из опубликованного в пятницу документа.
В весеннем прогнозе ЕК приводила ожидания на 2024 год на уровне 1,0% и 1,6% - на 2025 год для ЕС, 0,8% на 2024 год и 1,4% на 2025 год – для еврозоны.
"Осенний прогноз Европейской комиссии фиксирует рост ВВП в 2024 году на уровне 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне. Прогнозируется, что экономическая активность ускорится до 1,5% в ЕС и до 1,3% в еврозоне в 2025 году", - говорится в новом документе.
Прогноз по росту ВВП в 2026 году для ЕС - на уровне 1,8%, для зоны евро - 1,6%.
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