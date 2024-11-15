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ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза

ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза - 15.11.2024, ПРАЙМ

ЕК понизила прогноз роста ВВП Евросоюза

Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе понизила ожидания по росту ВВП в Евросоюзе по итогам 2024 года и на 2025 год, следует из опубликованного в пятницу | 15.11.2024, ПРАЙМ

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе понизила ожидания по росту ВВП в Евросоюзе по итогам 2024 года и на 2025 год, следует из опубликованного в пятницу документа. В весеннем прогнозе ЕК приводила ожидания на 2024 год на уровне 1,0% и 1,6% - на 2025 год для ЕС, 0,8% на 2024 год и 1,4% на 2025 год – для еврозоны. "Осенний прогноз Европейской комиссии фиксирует рост ВВП в 2024 году на уровне 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне. Прогнозируется, что экономическая активность ускорится до 1,5% в ЕС и до 1,3% в еврозоне в 2025 году", - говорится в новом документе. Прогноз по росту ВВП в 2026 году для ЕС - на уровне 1,8%, для зоны евро - 1,6%.

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