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Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда

Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда - 15.11.2024, ПРАЙМ

Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда

Наиболее значимое влияние на производительность труда в России оказывают крупные компании – именно повышение эффективности крупных игроков оказывает наибольший... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T18:34+0300

2024-11-15T18:34+0300

2024-11-15T18:34+0300

производительность труда

сибур

исследование

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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Наиболее значимое влияние на производительность труда в России оказывают крупные компании – именно повышение эффективности крупных игроков оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику на фоне растущего спроса на кадры, выяснили специалисты Высшей школы экономики. Согласно их исследованию, самая высокая производительность труда среди отраслей промышленности в 2023 году наблюдалась в нефтепереработке (производство кокса и нефтепродуктов). Она составляет 7,759 млн рублей выручки в год на человека в ценах 2016 года. В добывающей промышленности показатель чуть ниже – 6,21 млн, в металлургическом производстве — 3,017, производстве химических веществ и химических продуктов — 2,648, в металлургическом производстве — 1,203. При этом крупные высокопроизводительные компании, согласно исследованию, не только демонстрируют результаты лучше среднеотраслевых, но и создают значимые мультипликативные эффекты в масштабе экономики. Эксперты ВШЭ продемонстрировали это на примере нефтегазохимической компании СИБУР, производительность в которой составляет 8,937 млн рублей на сотрудника. Это больше, чем в производстве нефтепродуктов, и в 3,4 раза выше, чем в химической отрасли (в которой работает компания). На каждый рубль внутренней добавленной стоимости, создаваемой СИБУРом, приходится 3,9 рубля дополнительной стоимости в экономике. Ее инвестиции мультиплицируются в экономике с коэффициентом 2,25, а налоги – с коэффициентом 1,85. В 2023 году благодаря СИБУРу было создано 31,1 тысячи новых рабочих мест в экономике, в том числе 29,6 тысячи у поставщиков компании и покупателей ее продукции. Всего за счет деятельности СИБУРа в стране поддерживается 706 тысяч рабочих мест. Результаты данного исследования могут быть полезны для анализа эффекта крупных компаний на различные отрасли экономики. Они демонстрируют, что распространение лучших практик в вопросах производительности труда может не только позитивно влиять на показатели компаний, но и увеличивать их вклад в экономику, а также повышать качество жизни населения в регионах присутствия.

https://1prime.ru/20240809/kadry-850763710.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

производительность труда, сибур, исследование