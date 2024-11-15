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Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда
Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда - 15.11.2024, ПРАЙМ
Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда
Наиболее значимое влияние на производительность труда в России оказывают крупные компании – именно повышение эффективности крупных игроков оказывает наибольший... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T18:34+0300
2024-11-15T18:34+0300
производительность труда
сибур
исследование
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Наиболее значимое влияние на производительность труда в России оказывают крупные компании – именно повышение эффективности крупных игроков оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику на фоне растущего спроса на кадры, выяснили специалисты Высшей школы экономики. Согласно их исследованию, самая высокая производительность труда среди отраслей промышленности в 2023 году наблюдалась в нефтепереработке (производство кокса и нефтепродуктов). Она составляет 7,759 млн рублей выручки в год на человека в ценах 2016 года. В добывающей промышленности показатель чуть ниже – 6,21 млн, в металлургическом производстве — 3,017, производстве химических веществ и химических продуктов — 2,648, в металлургическом производстве — 1,203. При этом крупные высокопроизводительные компании, согласно исследованию, не только демонстрируют результаты лучше среднеотраслевых, но и создают значимые мультипликативные эффекты в масштабе экономики. Эксперты ВШЭ продемонстрировали это на примере нефтегазохимической компании СИБУР, производительность в которой составляет 8,937 млн рублей на сотрудника. Это больше, чем в производстве нефтепродуктов, и в 3,4 раза выше, чем в химической отрасли (в которой работает компания). На каждый рубль внутренней добавленной стоимости, создаваемой СИБУРом, приходится 3,9 рубля дополнительной стоимости в экономике. Ее инвестиции мультиплицируются в экономике с коэффициентом 2,25, а налоги – с коэффициентом 1,85. В 2023 году благодаря СИБУРу было создано 31,1 тысячи новых рабочих мест в экономике, в том числе 29,6 тысячи у поставщиков компании и покупателей ее продукции. Всего за счет деятельности СИБУРа в стране поддерживается 706 тысяч рабочих мест. Результаты данного исследования могут быть полезны для анализа эффекта крупных компаний на различные отрасли экономики. Они демонстрируют, что распространение лучших практик в вопросах производительности труда может не только позитивно влиять на показатели компаний, но и увеличивать их вклад в экономику, а также повышать качество жизни населения в регионах присутствия.
https://1prime.ru/20240809/kadry-850763710.html
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производительность труда, сибур, исследование
производительность труда, Сибур, исследование
18:34 15.11.2024
 
Оценена роль крупных компаний в повышении производительности труда

Аналитики НИУ ВШЭ подсчитали производительность труда на фоне дефицита кадров

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредприятие по переработке углеводородного сырья.
Предприятие по переработке углеводородного сырья. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Наиболее значимое влияние на производительность труда в России оказывают крупные компании – именно повышение эффективности крупных игроков оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику на фоне растущего спроса на кадры, выяснили специалисты Высшей школы экономики.
Согласно их исследованию, самая высокая производительность труда среди отраслей промышленности в 2023 году наблюдалась в нефтепереработке (производство кокса и нефтепродуктов). Она составляет 7,759 млн рублей выручки в год на человека в ценах 2016 года. В добывающей промышленности показатель чуть ниже – 6,21 млн, в металлургическом производстве — 3,017, производстве химических веществ и химических продуктов — 2,648, в металлургическом производстве — 1,203.
При этом крупные высокопроизводительные компании, согласно исследованию, не только демонстрируют результаты лучше среднеотраслевых, но и создают значимые мультипликативные эффекты в масштабе экономики.
Эксперты ВШЭ продемонстрировали это на примере нефтегазохимической компании СИБУР, производительность в которой составляет 8,937 млн рублей на сотрудника. Это больше, чем в производстве нефтепродуктов, и в 3,4 раза выше, чем в химической отрасли (в которой работает компания).
Женщины в бизнесе
Эксперт объяснил, откуда экономике России брать кадры
9 августа, 05:10
На каждый рубль внутренней добавленной стоимости, создаваемой СИБУРом, приходится 3,9 рубля дополнительной стоимости в экономике. Ее инвестиции мультиплицируются в экономике с коэффициентом 2,25, а налоги – с коэффициентом 1,85. В 2023 году благодаря СИБУРу было создано 31,1 тысячи новых рабочих мест в экономике, в том числе 29,6 тысячи у поставщиков компании и покупателей ее продукции. Всего за счет деятельности СИБУРа в стране поддерживается 706 тысяч рабочих мест.
Результаты данного исследования могут быть полезны для анализа эффекта крупных компаний на различные отрасли экономики. Они демонстрируют, что распространение лучших практик в вопросах производительности труда может не только позитивно влиять на показатели компаний, но и увеличивать их вклад в экономику, а также повышать качество жизни населения в регионах присутствия.
 
производительность трудаСибурисследование
 
 
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