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Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум
Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум - 15.11.2024, ПРАЙМ
Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум
Протестующие в Абхазии дали президенту страны Аслану Бжании ровно один час на то, чтобы он ушел в отставку, передает РИА Новости. Ранее глава республики заявил, | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T23:09+0300
2024-11-15T23:11+0300
политика
абхазия
ультиматум
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Протестующие в Абхазии дали президенту страны Аслану Бжании ровно один час на то, чтобы он ушел в отставку, передает РИА Новости. Ранее глава республики заявил, что не уйдет в отставку, как того требует оппозиция, и заявил, что вице-президент и правительство продолжат работу. Заявление о том, что президенту дали час, чтобы уйти в отставку, прозвучало со ступенек захваченного оппозиционными силами республиканского парламента как раз после того, как Бжания заявил о продолжении работы властей.В пятницу в парламенте Абхазии было намечено рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией. Оппозиционные силы выступили против ратификации этого соглашения, поскольку считает, что документ узаконит продажу России апартаментов в Абхазии. Депутаты парламента решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю, но протестующие заявили, что не разойдутся, пока парламентарии не проголосуют против ратификации инвестиционного соглашения.Это соглашение было подписанное 30 октября в Москве. Оно разрешает компаниям и организациям РФ реализовывать на территории республики инвестиционные проекты. Ранее глава комитета по международным связям парламента Абхазии Алхас Барциц заявлял, что республика своими силами не способна привлечь средства на восстановление основных направлений своей экономики.После принятия парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов" в начале недели в Сухуме прошли организованные оппозиционными силами протестные акции.Принятый парламентариями закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия".
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абхазия, ультиматум
Политика, АБХАЗИЯ, Ультиматум
23:09 15.11.2024 (обновлено: 23:11 15.11.2024)
 
Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум

Протестующие в Абхазии дали президенту Бжании час на то, чтобы уйти в отставку

© РИА Новости . Давид Авидзба | Перейти в медиабанкОппозиционеры ворвались в администрацию президента Абхазии
Оппозиционеры ворвались в администрацию президента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Давид Авидзба
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Протестующие в Абхазии дали президенту страны Аслану Бжании ровно один час на то, чтобы он ушел в отставку, передает РИА Новости. Ранее глава республики заявил, что не уйдет в отставку, как того требует оппозиция, и заявил, что вице-президент и правительство продолжат работу.
Заявление о том, что президенту дали час, чтобы уйти в отставку, прозвучало со ступенек захваченного оппозиционными силами республиканского парламента как раз после того, как Бжания заявил о продолжении работы властей.
В пятницу в парламенте Абхазии было намечено рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией. Оппозиционные силы выступили против ратификации этого соглашения, поскольку считает, что документ узаконит продажу России апартаментов в Абхазии. Депутаты парламента решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю, но протестующие заявили, что не разойдутся, пока парламентарии не проголосуют против ратификации инвестиционного соглашения.
Это соглашение было подписанное 30 октября в Москве. Оно разрешает компаниям и организациям РФ реализовывать на территории республики инвестиционные проекты. Ранее глава комитета по международным связям парламента Абхазии Алхас Барциц заявлял, что республика своими силами не способна привлечь средства на восстановление основных направлений своей экономики.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Президент Абхазии отреагировал на предложение оппозиции об отставке
19:33
После принятия парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов" в начале недели в Сухуме прошли организованные оппозиционными силами протестные акции.
Принятый парламентариями закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия".
 
ПолитикаАБХАЗИЯУльтиматум
 
 
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