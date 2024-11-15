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В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента - 15.11.2024, ПРАЙМ
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В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента
В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента
Участники протестов в Абхазии протаранили грузовиком ворота администрации президента, передает корреспондент агентства РИА Новости. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:58+0300
2024-11-15T13:58+0300
происшествия
абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Участники протестов в Абхазии протаранили грузовиком ворота администрации президента, передает корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что беспорядки проходят и у здания парламента, где протестующие также выломали при помощи грузовика часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.СМИ сообщали, что парламент отменил рассмотрение межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, что вызвало негативную реакцию абхазской оппозиции. Протестующие отказались расходиться, несмотря на перенос рассмотрения вопроса на следующую неделю.Подписанное соглашение позволяет российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии, так как республика не может самостоятельно найти средства на восстановление своей экономики.Ранее оппозиция уже провела акции протеста после принятия парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Несколько протестующих были задержаны, а оппозиционеры блокировали мосты на въезде в Сухум.
https://1prime.ru/20241115/abkhaziya-852842030.html
абхазия
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абхазия
Происшествия, АБХАЗИЯ
13:58 15.11.2024
 
В Сухуме протестующие протаранили ворота администрации президента

Протестующие в Сухуме протаранили ворота к администрации президента республики

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Участники протестов в Абхазии протаранили грузовиком ворота администрации президента, передает корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что беспорядки проходят и у здания парламента, где протестующие также выломали при помощи грузовика часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.
СМИ сообщали, что парламент отменил рассмотрение межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, что вызвало негативную реакцию абхазской оппозиции. Протестующие отказались расходиться, несмотря на перенос рассмотрения вопроса на следующую неделю.
Подписанное соглашение позволяет российским компаниям осуществлять инвестиционные проекты в Абхазии, так как республика не может самостоятельно найти средства на восстановление своей экономики.
Ранее оппозиция уже провела акции протеста после принятия парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Несколько протестующих были задержаны, а оппозиционеры блокировали мосты на въезде в Сухум.
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
12:49
 
ПроисшествияАБХАЗИЯ
 
 
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