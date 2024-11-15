https://1prime.ru/20241115/putin-852850170.html

Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу

Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу - 15.11.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября, сообщает агентство Bloomberg. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T16:16+0300

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политика

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября, сообщает агентство Bloomberg."Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", - сказано в тексте публикации.В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времениГлава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.

https://1prime.ru/20241114/germaniya-852820737.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц