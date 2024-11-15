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Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу
Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу - 15.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября, сообщает агентство Bloomberg. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:16+0300
2024-11-15T16:16+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября, сообщает агентство Bloomberg."Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", - сказано в тексте публикации.В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времениГлава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу
Bloomberg: Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным уже в пятницу
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября, сообщает
агентство Bloomberg.
"Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", - сказано в тексте публикации.
В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времени
Глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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