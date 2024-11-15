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Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:09+0300
2024-11-15T17:09+0300
политика
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung."Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - утверждается в публикации.Тем не менее, ни одна из сторон не давала комментариев по поводу опубликованной информации.В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времениГлава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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россия, германия, олаф шольц, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин
17:09 15.11.2024
 
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ

SZ: Шольц и Путин провели телефонный разговор

© POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
"Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - утверждается в публикации.
Тем не менее, ни одна из сторон не давала комментариев по поводу опубликованной информации.
В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времени

Глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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