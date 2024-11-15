https://1prime.ru/20241115/putin-852853143.html
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:09+0300
2024-11-15T17:09+0300
2024-11-15T17:09+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung."Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - утверждается в публикации.Тем не менее, ни одна из сторон не давала комментариев по поводу опубликованной информации.В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времениГлава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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россия, германия, олаф шольц, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
SZ: Шольц и Путин провели телефонный разговор
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
"Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - утверждается в публикации.
Тем не менее, ни одна из сторон не давала комментариев по поводу опубликованной информации.
В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времени
Глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
Bloomberg: Шольц собирается позвонить Путину в пятницу