https://1prime.ru/20241115/putin-852853143.html

Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ

Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ

Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T17:09+0300

2024-11-15T17:09+0300

2024-11-15T17:09+0300

политика

россия

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung."Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - утверждается в публикации.Тем не менее, ни одна из сторон не давала комментариев по поводу опубликованной информации.В интервью телеканалу ARD, Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Он также отметил, что такой разговор должен предшествовать многочисленным контактам, которые он уже установил в течение длительного времениГлава государства Владимир Путин ранее отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.

https://1prime.ru/20241115/putin-852850170.html

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россия, германия, олаф шольц, владимир путин