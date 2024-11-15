https://1prime.ru/20241115/raschety-852853271.html

АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"

АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 15.11.2024, ПРАЙМ

АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило ещё на три месяца, до 14 февраля, срок проведения расчетов с... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:10+0300

экономика

россия

"киви банк"

https://cdnn.1prime.ru/img/84313/38/843133835_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_d8fd1036a320d1290bc9986ed81a7e64.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило ещё на три месяца, до 14 февраля, срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продолжит расчеты с кредиторами банка по 14 февраля 2025 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат. На текущий момент, по данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточнили в АСВ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, "киви банк"