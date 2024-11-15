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АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 15.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241115/raschety-852853271.html
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 15.11.2024, ПРАЙМ
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило ещё на три месяца, до 14 февраля, срок проведения расчетов с... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:10+0300
2024-11-15T17:10+0300
экономика
россия
"киви банк"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило ещё на три месяца, до 14 февраля, срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продолжит расчеты с кредиторами банка по 14 февраля 2025 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат. На текущий момент, по данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточнили в АСВ.
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россия, "киви банк"
Экономика, РОССИЯ, "Киви банк"
17:10 15.11.2024
 
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"

АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" до 14 февраля

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило ещё на три месяца, до 14 февраля, срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продолжит расчеты с кредиторами банка по 14 февраля 2025 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Уточняется, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.
На текущий момент, по данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточнили в АСВ.
 
ЭкономикаРОССИЯ"Киви банк"
 
 
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