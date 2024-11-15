https://1prime.ru/20241115/rasprodazhi-852851622.html

Эксперты назвали преимущества проведения массовых распродаж в России

Эксперты назвали преимущества проведения массовых распродаж в России - 15.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали преимущества проведения массовых распродаж в России

Влияние массовых распродаж в России на инфляцию многогранно, так в краткосрочной перспективе они практически не влияют на цены и даже помогают сдерживать их... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T16:48+0300

2024-11-15T16:48+0300

2024-11-15T16:48+0300

экономика

россия

распродажа

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Влияние массовых распродаж в России на инфляцию многогранно, так в краткосрочной перспективе они практически не влияют на цены и даже помогают сдерживать их рост, а вот в дальнейшем такие мероприятия могут, напротив, подстегнуть удорожание товаров, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "С точки зрения инфляции, массовые распродажи в краткосрочной перспективе могут помочь сдерживать рост цен. Когда ритейлеры снижают цены, чтобы привлечь покупателей, это может создавать искусственно низкие уровни инфляции в период распродаж. Но важно понимать, что это имеет краткосрочный характер", - сказала доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Мария Твердохлебова. В свою очередь главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах подчеркнул, что распродажи на инфляцию с поправкой на сезонность "не влияют никак". "Регулярные распродажи, проходящие ежегодно, учитываются в инфляции через сезонность и практически не влияют на итоговые цифры. "Черная пятница" именно такая распродажа. Но если скидки на распродажах меньше обычных или наоборот больше, то это повлияет на инфляцию. Разовые распродажи снижают инфляцию", - считает он. При этом Твердохлебова добавила, что в долгосрочной перспективе эффекты от таких мероприятий могут быть "гораздо более сложными". По ее словам, ритейлеры, подстраиваясь под тренды массовых распродаж, могут закладывать в стоимость товаров так называемую "распродажную" маржу. То есть цену товара искусственно завышают, чтобы потом предлагать его со скидкой, что по сути может скрывать истинное удорожание товаров в будущем. "В некоторых случаях массовые распродажи, действительно, могут подстегнуть инфляцию, поскольку увеличившийся поток покупок может привести к дефициту товаров. Если производственная цепочка не успевает адаптироваться, это может повлечь за собой рост цен из-за повысившегося спроса на ограниченные ресурсы", - добавила Твердохлебова. В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени. Так, "Всемирный день шопинга" прошел 11-го числа, а "черная пятница" начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней. По данным Росстата, инфляция в России за период с 6 по 11 ноября составила 0,3%, с начала года цены выросли на 7,02%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году ожидается на уровне 7,3%. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 8-8,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, распродажа