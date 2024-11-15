https://1prime.ru/20241115/reshetnikov-852839676.html

Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров

Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров - 15.11.2024, ПРАЙМ

Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров

Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, сообщил... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:43+0300

2024-11-15T11:43+0300

2024-11-15T11:43+0300

россия

максим решетников

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КАЛУГА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на расширенном заседании фракции ЛДПР "Развитие региональных экономик в условиях санкций" в Калуге. Безработица в России снижается уже на протяжении нескольких лет, а последние четыре месяца подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%. "Продолжим работать также над преодолением ограничений на рынке труда. Помимо стыковки запроса компаний на конкретных специалистов и их подготовки в вузах и колледжах, нам предстоит пересмотреть избыточные ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, и тем, кому бизнес готов за это платить", - сказал Решетников. "Мы активно обсуждаем сейчас эти темы в рамках правительства и вырабатываем предложения уже для представления в Госдуму", - добавил он.

https://1prime.ru/20241030/reshetnikov-852508144.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим решетников