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Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров - 15.11.2024, ПРАЙМ
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров
Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, сообщил... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:43+0300
2024-11-15T11:43+0300
2024-11-15T11:43+0300
россия
максим решетников
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КАЛУГА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на расширенном заседании фракции ЛДПР "Развитие региональных экономик в условиях санкций" в Калуге. Безработица в России снижается уже на протяжении нескольких лет, а последние четыре месяца подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%. "Продолжим работать также над преодолением ограничений на рынке труда. Помимо стыковки запроса компаний на конкретных специалистов и их подготовки в вузах и колледжах, нам предстоит пересмотреть избыточные ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, и тем, кому бизнес готов за это платить", - сказал Решетников. "Мы активно обсуждаем сейчас эти темы в рамках правительства и вырабатываем предложения уже для представления в Госдуму", - добавил он.
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россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров
Решетников: надо вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров
КАЛУГА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на расширенном заседании фракции ЛДПР "Развитие региональных экономик в условиях санкций" в Калуге.
Безработица в России снижается уже на протяжении нескольких лет, а последние четыре месяца подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%.
"Продолжим работать также над преодолением ограничений на рынке труда. Помимо стыковки запроса компаний на конкретных специалистов и их подготовки в вузах и колледжах, нам предстоит пересмотреть избыточные ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, и тем, кому бизнес готов за это платить", - сказал Решетников.
"Мы активно обсуждаем сейчас эти темы в рамках правительства и вырабатываем предложения уже для представления в Госдуму", - добавил он.
Решетников заявил об охлаждении российской экономики