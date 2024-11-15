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Рубль занял рекордную долю в расчетах Америки за российскую продукцию

Рубль занял рекордную долю в расчетах Америки за российскую продукцию - 15.11.2024, ПРАЙМ

Рубль занял рекордную долю в расчетах Америки за российскую продукцию

Рубль по итогам сентября занял рекордную долю в платежах американского региона за российские товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных Банка... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T19:20+0300

2024-11-15T19:20+0300

2024-11-15T19:20+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам сентября занял рекордную долю в платежах американского региона за российские товары и услуги, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Так, в начале месяца его доля в расчетах стран Северной и Южной Америки подскочила вдвое - до максимальных за все время 42,3%. В основном это произошло благодаря сокращению платежей в "токсичных" валютах - до 54,9% с 77,1% месяцем ранее, в других валютах оплачивалось лишь 2,8% российского экспорта. Рубль также нарастил свои позиции в расчетах стран Азии за поставки российских товаров - на 3,3 процентного пункта, до 39,3%, Карибского бассейна - на 1,7 процентного пункта, до 94,8%, а также Океании - на 8 процентных пунктов, до 54,6%. Европейские и африканские компании, наоборот, стали платить меньше в российской валюте - на 6,2 и 20,2 процентного пункта соответственно. В Европе теперь 61,7% российского экспорта оплачивается в рублях, а в Африке - 46,1%. В то же время рубль укрепил свои позиции в расчетах российских компаний за импорт из всех регионов за исключением Океании, где его доля сократилась до 71,7% с 82% месяцем ранее. Сильнее всего использование российской валюты выросло в расчетах за поставки из Европы - сразу на 10,8 процентного пункта, до 58,1%. Кроме того, теперь 35,3% закупок из Карибского бассейна оплачиваются в рублях против 27,1% месяцев ранее. Увеличилась популярность рубля и при расчетах за поставки товаров и услуг из Америки - на 5,9 процентного пункта, до 30,7%, Африки - на 2,7 процентного пункта, до 72,1%, а также Азии - на 2,3 процентного пункта, до 45,2%. Стоит отметить, что национальная валюта является основной для России при оплате импорта из Азии, Африки, Европы и Океании. В результате рубль по итогам сентября вновь стал главной валютой для расчетов России как за экспорт с долей в 42,8%, так и за импорт с рекордными 48,5%.

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рубль, расчеты