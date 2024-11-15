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Коррекция явно затянулась - 15.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241115/rynok-852835088.html
Коррекция явно затянулась
Коррекция явно затянулась - 15.11.2024, ПРАЙМ
Коррекция явно затянулась
Индекс МосБиржи так и не смог выкупить провал среды и в четверг потерял 2%. Остановиться на спуске удалось лишь у 2700 п. Коррекция после ралли до 2800 п. явно... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:47+0300
2024-11-15T09:47+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи так и не смог выкупить провал среды и в четверг потерял 2%. Остановиться на спуске удалось лишь у 2700 п. Коррекция после ралли до 2800 п. явно затянулась, и сегодня будет показательное завершение торговой недели. Ожидается стабилизация рынка и отскок.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2%). Рост инвалют им в помощь, поскольку повышается вероятность выплаты более высоких дивидендов. При таком низком курсе рубля, годовой дивиденд 2024 г. может быть под 15% годовых. Курс акций на бирже к концу года может быть на 60 руб., а там и июльский дивгэп от прошлых выплат за 2023 г.Слабее рынка — акции Группы Позитив (-3,8%). Бумаги ИТ-компании падают из-за одобренной допэмиссии и рисков роста конкуренции со стороны западных компаний, конечно, если состоится геополитическое послабление. Курс может упасть на круглые 2000 руб.Рубль растерял все завоевания начала ноября и упал на годовые минимумы: доллар уже выше 99, а юаню при вчерашних 13,71 до максимумов года над 13,8 уже менее процента. Тем не менее ралли инвалют затянулось, и они технически перекуплены. Ждем нормализацию в рубле, а чуть позже и планомерную коррекцию в инвалютах.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:47 15.11.2024
 

Коррекция явно затянулась

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи так и не смог выкупить провал среды и в четверг потерял 2%. Остановиться на спуске удалось лишь у 2700 п. Коррекция после ралли до 2800 п. явно затянулась, и сегодня будет показательное завершение торговой недели. Ожидается стабилизация рынка и отскок.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2%). Рост инвалют им в помощь, поскольку повышается вероятность выплаты более высоких дивидендов. При таком низком курсе рубля, годовой дивиденд 2024 г. может быть под 15% годовых. Курс акций на бирже к концу года может быть на 60 руб., а там и июльский дивгэп от прошлых выплат за 2023 г.
Слабее рынка — акции Группы Позитив (-3,8%). Бумаги ИТ-компании падают из-за одобренной допэмиссии и рисков роста конкуренции со стороны западных компаний, конечно, если состоится геополитическое послабление. Курс может упасть на круглые 2000 руб.
Рубль растерял все завоевания начала ноября и упал на годовые минимумы: доллар уже выше 99, а юаню при вчерашних 13,71 до максимумов года над 13,8 уже менее процента. Тем не менее ралли инвалют затянулось, и они технически перекуплены. Ждем нормализацию в рубле, а чуть позже и планомерную коррекцию в инвалютах.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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