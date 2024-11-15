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Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 15.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,34%, следует из данных Московской биржи. | 15.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,34%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,34%, до 2 706,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,34%, до 903,89 пункта.

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россия, мосбиржа, акции