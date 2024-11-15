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РЖД впервые введут график движения поездов на три года

РЖД впервые введут график движения поездов на три года - 15.11.2024, ПРАЙМ

РЖД впервые введут график движения поездов на три года

РЖД впервые вводят график движения поездов на три года, он заработает 15 декабря 2024 года и будет действовать до 12 декабря 2027 года, сообщила компания. | 15.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-15T16:31+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. РЖД впервые вводят график движения поездов на три года, он заработает 15 декабря 2024 года и будет действовать до 12 декабря 2027 года, сообщила компания. "Пятнадцатого декабря впервые вводим график движения поездов на три года… Новый график движения будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год (в марте и октябре) он будет корректироваться", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. В частности, в расписании движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования. Продажа билетов на них была открыта заблаговременно (за 90-120 суток на внутрироссийские поезда и за 45-60 суток – на международные) на сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах. Новые поезда появятся между городами: Москва – Серов, Псков – Мурманск, Барнаул – Абакан – Иркутск, Архангельск – Кисловодск и другими. Будет открыто беспересадочное сообщение: Калининград – Мурманск, Калининград – Минеральные Воды, Санкт-Петербург – Москва – Черкесск, Новосибирск – Барнаул – Риддер (Казахстан) и по другим направлениям. "Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Они будут ходить из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу, а также увеличено количество двухэтажных поездов на направлении Москва – Санкт-Петербург", - пишут РЖД. Восстановлено прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан). Об этих планах ранее говорилось в сообщениях дорог. "В пригородном сообщении графиком движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 4607 пар поездов", - добавляется в сообщении РЖД.

https://1prime.ru/20241108/rzhd-852693274.html

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россия, ржд