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Разведсамолеты США вновь базируются в Шотландии, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Разведсамолеты США вновь базируются в Шотландии, пишут СМИ
Разведсамолеты США вновь базируются в Шотландии, пишут СМИ - 15.11.2024, ПРАЙМ
Разведсамолеты США вновь базируются в Шотландии, пишут СМИ
Американские самолеты Poseidon P8, предназначенные для отслеживания и атаки подводных лодок, вновь базируются на шотландской базе Лоссимут, передает шотландское | 15.11.2024, ПРАЙМ
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вооружения
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Американские самолеты Poseidon P8, предназначенные для отслеживания и атаки подводных лодок, вновь базируются на шотландской базе Лоссимут, передает шотландское издание Ferret."Правительство США впервые с 1990-х годов разместило свой военный объект в Шотландии, что вызвало опасения по поводу "катастрофической" ситуации при приходе к власти администрации Дональда Трампа", - говорится в материале.Отмечается, что строительство объектов для этих самолетов стало частью британского проекта по модернизации базы Великобритании в Лоссимуте. Новая база стоила 350 миллионов фунтов стерлингов и была открыта в июле. По словам экспертов, возвращение американских военных объектов вызывает тревогу.Однако правительство Шотландии не проводило консультации по этому вопросу, считая его ответственностью британского правительства. Министерство обороны Великобритании отказывается называть эти объекты "базой", предпочитая говорить о "подразделении ВМС США".
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сша, самолет
Вооружения, США, самолет
12:16 15.11.2024 (обновлено: 13:04 15.11.2024)
 
Разведсамолеты США вновь базируются в Шотландии, пишут СМИ

Ferret: разведсамолеты США Poseidon P8 вновь базируются в Шотландии

© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob WrightsmanВоенно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл
Военно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob Wrightsman
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Американские самолеты Poseidon P8, предназначенные для отслеживания и атаки подводных лодок, вновь базируются на шотландской базе Лоссимут, передает шотландское издание Ferret.
"Правительство США впервые с 1990-х годов разместило свой военный объект в Шотландии, что вызвало опасения по поводу "катастрофической" ситуации при приходе к власти администрации Дональда Трампа", - говорится в материале.
Отмечается, что строительство объектов для этих самолетов стало частью британского проекта по модернизации базы Великобритании в Лоссимуте. Новая база стоила 350 миллионов фунтов стерлингов и была открыта в июле. По словам экспертов, возвращение американских военных объектов вызывает тревогу.
Однако правительство Шотландии не проводило консультации по этому вопросу, считая его ответственностью британского правительства. Министерство обороны Великобритании отказывается называть эти объекты "базой", предпочитая говорить о "подразделении ВМС США".
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ВооруженияСШАсамолет
 
 
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