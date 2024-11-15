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Британия вывела из-под санкций бывшего вице-президента "Роснефти"
Британия вывела из-под санкций бывшего вице-президента "Роснефти" - 15.11.2024, ПРАЙМ
Британия вывела из-под санкций бывшего вице-президента "Роснефти"
Великобритания вывела из-под антироссийских санкций бывшего первого вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, сообщил в пятницу британский минфин. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:08+0300
2024-11-15T19:08+0300
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под антироссийских санкций бывшего первого вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, сообщил в пятницу британский минфин. "Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Дидье Касимиро", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства. Касимиро попал под санкции в августе 2022 года как член правления "Роснефти". Причиной введения рестрикций указывалось якобы "получение выгоды от правительства России или его поддержка путем работы руководителем в аффилированной с ним компании".
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великобритания, роснефть
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Роснефть
Британия вывела из-под санкций бывшего вице-президента "Роснефти"
Минфин: Британия вывела из-под санкций экс-вице-президента "Роснефти" Касимиро
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под антироссийских санкций бывшего первого вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, сообщил в пятницу британский минфин.
"Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Дидье Касимиро", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.
Касимиро попал под санкции в августе 2022 года как член правления "Роснефти". Причиной введения рестрикций указывалось якобы "получение выгоды от правительства России или его поддержка путем работы руководителем в аффилированной с ним компании".
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