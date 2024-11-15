https://1prime.ru/20241115/sber-852838070.html

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеки

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеки - 15.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеки

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:00+0300

2024-11-15T11:00+0300

2024-11-15T11:02+0300

россия

сбербанк

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "С 15 ноября "Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на "Домклик" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном - 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", - говорится в сообщении. Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик", напомнили в банке. В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк. "Таким образом, по "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%. По "Ипотеке для ИТ" - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях", - пишет Сбербанк.

https://1prime.ru/20241114/moshenniki-852812668.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, ипотека